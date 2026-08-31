„Circul s-a mutat în afara terenului” Adi Ilie, lăsat mască de situația de la FCSB: „Nu poate să-i zică nimeni asta lui Gigi?” +38 foto
Adrian Ilie/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„Circul s-a mutat în afara terenului” Adi Ilie, lăsat mască de situația de la FCSB: „Nu poate să-i zică nimeni asta lui Gigi?”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 22:12
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 22:12
  • Adrian Ilie (52 de ani) a criticat schimbările făcute de Gigi Becali (68 de ani) la pauza meciului pierdut de FCSB, scor 1-3 cu UTA Arad.
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„Cobra” susține că tensiunile din jurul echipei încep să se reflecte și în evoluțiile jucătorilor de pe teren.

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FCSB - UTA ARAD 1-3. Adi Ilie: „Nu poate să-i zică nimeni lui Gigi?”

„Discutăm același lucru de 5 etape despre ce se întâmplă la FCSB. Ce nu înțeleg eu este nu poate să-i zică nimeni, nici măcar MM, când se fac schimbările?

În prima repriză, în 15 minute, Pădurariu și Boutoutaou au făcut toate ocaziile din care au ratat Cisotti, Miculescu cu capul, Boutoutaou șut din careu.

Prima schimbare? Îl scoate pe Boutoutaou! Nimeni nu poate să-i spună că ăla a fost unul dintre cei mai buni din atac? În condiții date, a creat ocazii, a ajuns să dea la poartă, a dat la poartă. El și Pădurariu s-au descurcat bine amândoi. Și la prima schimbare îl scoți pe ăla care ți-a creat ocazii?

Chiar dacă a greșit la gol, deși nu mi se pare. Nimeni nu poate să-i spună să-l mai lase pe teren?

Circul din afara terenului s-a mutat și în teren, după cum se vede. În afară de cele 15 minute din prima repriză FCSB nu a jucat nimic.

Asta s-a văzut și în singura fază pe care și-au creat-o și au marcat. Miculescu driblează, alunecă fundașul stânga și iese un gol. Stoian a avut o execuție foarte frumoasă. Tot ceea ce este la antrenament s-a transformat în terenul de joc. Nu mă miră”, a declarat Adi Ilie, citat de fanatik.ro.

FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

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FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) FCSB - UTA Arad, în etapa #7 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Adi Ilie: „Depinde de vestiar dacă vor juca în play-off

Fostul mare internațional susține că FCSB va avea din nou emoții pentru accederea în play-off.

„Depinde de vestiar dacă vor juca în play-off. Unii dintre jucători au valoare mari și joacă doar la 30%. Dacă ar juca la 60-70% ar intra în play-off. Astăzi nu au cum să prindă play-off-ul. Nici nu au început meciurile grele, Dinamo, Craiova.

UTA când a vrut să teacă de jucătorii de la FCSB, a trecut încontinuu. La golul 3 este ceva de nedescris! Nu-l atacă nimeni pe băiatul ăla când trece printre ei (n.r. - Alin Roman). Fug după el, dar de atacat nu vrea nimeni să-l atace. E periculos atacul (n.r. - ironic).

Vă dați seama că UTA a jucat cu un singur atacant, FCSB cu 3 fundași și atacantul de la UTA a marcat două goluri. Și amândouă din centru”, a concluzionat Adi Ilie.

VIDEO. Golurile marcate de Stoian și de Abdallah în FCSB - UTA 1-3

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