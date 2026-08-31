Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca roș-albaștrilor.
Tehnicianul a fost demis de Gaziantep, după doar câteva luni.
Mihai Stoica, despre o revenire a lui Rădoi la FCSB: „O utopie, dar Gigi e imprevizibil”
Oficialul de la FCSB a fost întrebat dacă antrenorul reprezintă una dintre problemele roș-albaștrilor, cât și despre o posibilă revenire a lui Mirel Rădoi.
„Eu am alte idei când aleg antrenorul, doar că nu-l aleg eu. Față de Marius Baciu n-ar fi fair-play să mă apuc să vorbesc. Toată lumea e vinovată, inclusiv eu.
Este foarte adevărat că Gigi este extrem de imprevizibil, dar cred că e o utopie ca Mirel Rădoi să vină la FCSB. Dar e posibil, depinde cum gândește Gigi”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.
Rădoi revenise la FCSB în luna martie, însă s-a despărțit de roș-albaștri după doar cinci meciuri oficiale, pentru a da curs ofertei din Turcia.
Un nou transfer la FCSB
Totodată, Mihai Stoica a anunțat că FCSB se află în negocieri pentru un nou transfer.
„Suntem în discuții cu un alt jucător în afară de Drăguș”, a concluzionat Mihai Stoica.
- Sosiri la FCSB vara aceasta: Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu (fundaș dreapta), Arnold Garita (atacant)
- Plecări de la FCSB vara aceasta: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Lukas Zima, Daniel Graovac, David Kiki, Alexandru Pantea, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș, Daniel Bîrligea, Florin Tănase.