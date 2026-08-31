Mirel Rădoi, din nou la FCSB? Anunțul lui MM Stoica + negocieri pentru un nou transfer: „Alt jucător în afara lui Drăguș”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

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Tehnicianul a fost demis de Gaziantep, după doar câteva luni.

Mihai Stoica, despre o revenire a lui Rădoi la FCSB: „O utopie, dar Gigi e imprevizibil”

Oficialul de la FCSB a fost întrebat dacă antrenorul reprezintă una dintre problemele roș-albaștrilor, cât și despre o posibilă revenire a lui Mirel Rădoi.

„Eu am alte idei când aleg antrenorul, doar că nu-l aleg eu. Față de Marius Baciu n-ar fi fair-play să mă apuc să vorbesc. Toată lumea e vinovată, inclusiv eu.

Este foarte adevărat că Gigi este extrem de imprevizibil, dar cred că e o utopie ca Mirel Rădoi să vină la FCSB. Dar e posibil, depinde cum gândește Gigi ”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Rădoi revenise la FCSB în luna martie, însă s-a despărțit de roș-albaștri după doar cinci meciuri oficiale, pentru a da curs ofertei din Turcia.

Un nou transfer la FCSB

Totodată, Mihai Stoica a anunțat că FCSB se află în negocieri pentru un nou transfer.

„Suntem în discuții cu un alt jucător în afară de Drăguș”, a concluzionat Mihai Stoica.

Sosiri la FCSB vara aceasta: Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu (fundaș dreapta), Arnold Garita (atacant)

Aymen Boutoutaou (extremă dreapta), Ronny Labonne (fundaș dreapta), Eddy Gnahore (mijlocaș defensiv), Dylan Batubinsika (fundaș central), Luca Stancu (fundaș dreapta), Arnold Garita (atacant) Plecări de la FCSB vara aceasta: Darius Olaru, Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Lukas Zima, Daniel Graovac, David Kiki, Alexandru Pantea, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș, Daniel Bîrligea, Florin Tănase.

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