Întâmplare incredibilă Tehnicianul englez care a vrut să antreneze în Arabia a fost răpit și amenințat: nora lui a găsit modul inedit prin care să-l salveze!
Adrian Heath. Foto: IMAGO
Întâmplare incredibilă Tehnicianul englez care a vrut să antreneze în Arabia a fost răpit și amenințat: nora lui a găsit modul inedit prin care să-l salveze!

George Neagu
Publicat: 21.01.2026, ora 21:03
Actualizat: 22.01.2026, ora 00:43
  • Adrian Heath (65 de ani), un antrenor englez de fotbal, a povestit cum a ajuns să fie răpit în Maroc, după ce s-ar fi înțeles pentru un post în Arabia Saudită.

Într-un interviu acordat The Athletic, Adrian Heath și soția lui, Jane, au povestit prin ce momente a trecut tehnicianul în noiembrie 2024, atunci când a fost răpit.

Adrian Heath, răpit în Maroc pentru că voia să antreneze în Arabia Saudită

Adrian Heath, antrenor englez, a fost concediat de Minnesota United( SUA) în octombrie 2023. În vara anului următor, a fost sunat de un agent din Marea Britanie, pentru un eventual post în Arabia Saudită.

„Evident, totul ar trebui să fie perfect”, a fostul răspunsul lui Adrian Heath.

În ciuda discuțiilor, postul a fost ocupat de un alt antrenor, dar englezul a continuat să urmărească clubul.

Câteva luni mai târziu, Heath a fost sunat de același agent și a fost întrebat dacă își mai dorește să antreneze la clubul respectiv.

Adrian Heath a acceptat și apoi au discutat despre salariu, cazare și asistență medicală. Tot ce a discutat cu agentul a fost ascultat și de soția lui, Jane.

Pentru a afla mai multe despre campionatul saudit, Adrian Heath l-a sunat pe Steven Gerrard, legendă a clubului Liverpool, care a antrenat Al-Ettifaq (2023–2025). Acesta l-a asigurat că Arabia Saudită este un loc sigur, cu un campionat aparte.

Ulterior, agentul i-a spus lui Heath că proprietarul acelui club vrea să se întâlnească cu el, dar în Maroc. Tehnicianul a acceptat, a primit biletele de avion, și, câteva zile mai târziu, a ajuns la destinație.

La aeroport, doi bărbați îl așteptau pe antrenorul englez. Au plecat cu mașina, iar după aproximativ 40 de minute aceștia au ieșit de pe autostradă.

„La început, m-am gândit că este cea mai rapidă cale către destinația noastră. Trebuia să ne întâlnim cu șeicul. «Vrea doar să vă cunoască și să vă salute.» Minunat, nicio problemă.

Dar, după 20 de minute, am început să intru puțin în panică, deoarece benzile se îngustau și se întunecau. Am ajuns într-un mic oraș portuar și am intrat într-un cartier dubios. Eu trebuia să stau la un hotel pe plajă”, a spus Adrian Heath.

Adrian Heath: „În prima oră, nu mi-au vorbit prea mult”

În cele din urmă, mașina s-a oprit, cei doi bărbați au coborât din mașină și i-au spus englezului să iasă afară. L-au dus într-o cameră de bloc fără prea mult mobilier și plină de fum. Acolo se aflau alți trei bărbați, de vârste diferite.

„În prima oră, nu mi-au vorbit prea mult. Beau câteva pahare și mă întrebau: «Vrei să bei ceva?». Am răspuns că nu, pentru că la momentul acela chiar nu voiam să beau nimic”.

Unul dintre bărbați i-a spus: „Îți dai seama, evident, că nu este ceea ce credeai că va fi. Uite cum va funcționa: tu ne vei trimite bani. Și dacă nu o faci, nu-ți vei mai vedea soția. Nu-ți vei mai vedea cei doi copii și nepoții”.

Mă gândeam doar la modalități de a trage de timp. Să aflu cât de puternici erau în această situație Adrian Heath

Englezul a vorbit apoi despre momentele de așteptare din acea cameră.

„Mă gândeam că asta ar putea fi sfârșitul, nu? Nu sunt sigur că voi ajunge acasă de aici. Am început să mă gândesc la toate lucrurile bune din viața mea. Soția mea. Copiii mei. Nepoții mei”.

„Vreau să transferi niște bani”

În acea cameră, la un moment dat, au apărut o femeie și un copil, familia unuia dintre bărbații care l-au răpit pe Adrian Heath.

După puțin timp, cei doi au plecat, iar răpitorii l-au obligat pe Heath să o sune pe soția lui pentru a-i transfera banii necesari pentru a scăpa.

Era ora 06:30 când telefonul lui Jane a sunat: „Ce se întâmplă?”. „Vreau să transferi niște bani. Ascultă ce-ți spun. Vreau să transferi niște bani”, a spus Adrian, care era amenințat cu un cuțit.

Dar în acel moment au intervenit câteva probleme. Jane nu putea să transfere bani fără ca soțul ei să fie prezent pentru că el era titularul contului: „Ascultă, dragă, nu-ți face griji. Vorbim puțin mai târziu”, i-a spus acesta.

Imediat după, Jane l-a sunat pe Harrison, fiul lor și fost mijlocaș din MLS, care și-a contactat părintele: „Tată, ce se întâmplă? Ieși din cameră și spune-mi ce se întâmplă”, a spus acesta.

Adrian Heath a răspuns: „Harrison, ascultă-mă, la naiba. Nu pot”, apoi răpitorii au închis telefonul englezului.

Dar soției lui Harrison, Kaylyn Kyle - jucătoare canadiană de fotbal, i-a trecut prin minte ceva salvator. A verificat aplicația „Find My Friends”, unde a constatat că răpitorii au uitat să dezactiveze serviciile de localizare.

Jane a făcut o captură de ecran cu locația lui Adrian iar fiului ei l-a sunat pe agentul care intermediase mutarea. Întâmplarea a făcut ca tatăl unui copil pe care-l antrena Harrison lucra la FBI.

„În concluzie, nu veți primi niciun ban”

În Maroc, Adrian Heath le-a spus acelor bărbați: „Ascultați, nu știu cum se va termina totul, dar, în concluzie, nu veți primi niciun ban.

Vedeți că singura șansă pe care o aveți să primiți bani este ca eu să mă duc acasă și să vi-i transfer. De acolo, va trebui să aveți încredere în mine, dar asta este situația în care ne aflăm”.

În câteva minute, lucrurile s-au schimbat brusc. „Ia-ți lucrurile”, a spus unul dintre bărbați. „Te duc la aeroport”.

A primit înapoi telefonul și a anunțat-o pe soția lui că se află într-o mașină. Când mai aveau puțin până la aeroport, mașina a oprit, iar Adrian Heath a fost dat afară din mașină. A apucat să-și ia doar geanta în care avea portofelul și pașaportul.

A alergat imediat spre aeroport: „Care este următorul zbor spre Europa?”, a întrebat el. „Avem un zbor spre Madrid în 30 de minute”.

„Dacă cumpăr un bilet acum, pot să urc în avion?”, a răspuns el, primind un răspuns afirmativ. A fugit imediat spre avion și a reușit să plece din Maroc.

După aproximativ 24 de ore petrecute în apartamentul din Maroc, acesta a ajuns, în cele din urmă, acasă, acolo unde a fost așteptat de familia sa și de FBI.

Sună nebunesc, dar voi folosi cuvântul „norocos”. Asta ne-a spus și FBI-ul. Că am fost foarte norocos că m-am putut întoarce acasă. Adrian Heath

Imediat după teribilul incident, FBI a asigurat securitatea familiei Heath în următoarele 28 de zile. În primele 48 de ore, ei nu au părăsit casa.

Adrian Heath: „Uneori pare ireal”

Apoi, Adrian Heath a vorbit despre tragicul incident prin care a trecut:

„Uneori pare ireal. Au fost cele mai lungi și mai rapide trei zile din viața mea. Acest lucru le oferă tuturor șansa de a-și reevalua viața și ceea ce este cu adevărat important. Și singurul lucru important este familia ta. Tot restul este secundar”.

Încă vreau să antrenez. Încă vreau să mă întorc pe teren. Încă am entuziasmul necesar. Știu că sună stupid, mă gândeam că asta e, ăsta e sfârșitul. Dar următoarea etapă este să vorbesc despre asta și apoi să mă întorc la treabă Adrian Heath

Cine este Adrian Heath

Adrian Heath, în vârstă de 65 de ani, este un fost mijlocaș ofensiv care a evoluat, în cea mai mare parte a carierei sale, în campionatul englez.

Acesta și-a început cariera la Stoke City, acolo unde a evoluat timp de 3 sezoane. După aceea a ajuns la Everton. De acolo a plecat la Espanyol, în La Liga.

După un singur sezon petrecut în campionatul spaniol, Heath s-a întors în țara sa natală, la Aston Villa. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Manchester City, Burnley și Sheffield United. S-a retras în 1997.

525 de meciuri
și 115 goluri are Adrian Heath în cariera sa

Mai apoi, Heath a devenit antrenor. Le-a pregătit pe Austin Aztex, Orlando City, alături de care a cucerit două trofee, și Minnesota.

antrenor Steven Gerrard Arabia Saudita adrian heath
