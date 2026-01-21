Scandal uriaș în Franța Campionul mondial de la PSG, acuzat de  trafic de persoane şi muncă la negru

Lucas Hernandez (29 de ani), fundașul echipei PSG, și logodnica sa, Victoria Triay, sunt anchetați pentru trafic de persoane și exploatare prin muncă.

Plângerea a fost depusă de o familie din Columbia, care ar fi lucrat pentru cuplu între septembrie 2024 și noiembrie 2025.

Familia sud-americană, formată din doi părinți și cei trei copii ai lor, care ar fi muncit pentru Hernandez și partenera sa fără permise de ședere și cu un program de lucru excesiv de lung, informează mundodeportivo.com.

Lucas Hernandez, acuzat de trafic de persoane

Reclamanții susțin că au lucrat mai mult de un an fără contracte, fără statut de rezident legal și cu săptămâni de lucru cuprinse între 72 și 84 de ore, pentru un salariu net lunar de aproximativ 2.000 de euro.

Se pare că îndatoririle lor includeau paza, curățenia, gătitul și îngrijirea copiilor.

Potrivit plângerii, niciunul dintre cei cinci angajați nu era înregistrat în sistemul francez de securitate socială, nu existau registre ale salariilor, iar plățile se făceau exclusiv în numerar.

Lola Dubois, avocata reclamanților, a declarat că lipsa contractelor și a contribuțiilor la asigurările sociale demonstrează „intenție criminală”.

În februarie 2025, lucrătorii ar fi fost determinați să semneze acorduri de confidențialitate, deși nu aveau contracte de muncă oficiale. Ei mai susțin că li s-au prezentat documente falsificate în limba spaniolă pentru a da impresia unei șederi legale.

Lucas Hernandez și logodnica sa se apără

Într-un comunicat, campionul mondial cu Franța din 2018 și logodnica lui, Victoria Triay, susțin că au fost „manipulați” și că „nu au acționat niciodată cu intenție răuvoitoare sau împotriva legii”.

„Acei oameni și-au împărtășit viețile cu noi, cu respect și demnitate”, afirmă Lucas Hernández și Victoria Triay în textul lor, potrivit france24.com.

Fotbalistul și logodnica sa, care vorbesc despre o „încredere trădată”, susțin că „au ajutat, sprijinit și crezut” acea familie atunci când au spus că își „reglează situația” legală.

„Această problemă este acum tratată pe căile legale corespunzătoare, unde faptele (...) își au locul ”, au concluzionat jucătorul și partenera sa, cerând „ decență, reținere și respect”.

