Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul

Real Madrid - AS Monaco 6-1. „Galacticii” au făcut scor în partida de marți din Liga Campionilor.

În toată bucuria generată de victorie, Arda Guler a creat panică în rândul fanilor, după ce a fost văzut cu un glucometru pe braț.

Glucometrul purtat de Arda Guler este un dispozitiv care măsoară nivelul glicemiei și este folosit, în general, de persoanele care suferă de diabet de tip 1.

Arda Guler i-a speriat pe fani după ce a purtat un glucometru pe braț

Imaginile cu tânărul internațional turc a stârnit îngrijorare pe internet, fanii crezând că Guler ar putea suferi de diabet, însă nu există informații conform cărora acesta ar fi fost diagnosticat, potrivit publicației locale onedio.com.

Un specialist în nutriție din Madrid a explicat că unii dintre sportivi folosesc astfel de dispozitive pentru a-și adapta alimentația și pentru a obține ulterior performanțe mai bune.

„Dispozitivul ajută la determinarea modului în care glucoza răspunde la antrenament și odihnă.

Unii sportivi urmează diete sărace în carbohidrați din diverse motive, dar, în același timp, trebuie să consume și o anumită cantitate de carbohidrați, deoarece sportul necesită intensitate maximă. Monitorizarea glicemiei îi ajută să știe când este momentul potrivit să facă acest lucru.

În sporturi precum fotbalul, unde există multe schimbări de ritm, acest lucru poate face toată diferența.

Permite o mai bună adaptare la ce, cât și când să mănânci, ceea ce face ca nutriția să fie mult mai personalizată și practică”, a declarat Guillermo Gomez, dietetician-nutriționist de la Clinica Cemtro din Madrid, pentru cuidateplus.marca.com.

În plus, Gomez avertizează că un glucometru ar trebui să vină doar ca un ajutor, iar sportivul să urmeze tot timpul un program bun de antrenament, odihnă și obiceiuri sănătoase.

Arda Guler / foto: IMAGO

Ce sportivi mai utilizează astfel de dispozitive

Eliud Kipchoge, unul dintre cei mai mari atleți, este foarte cunoscut pentru modul în care își monitorizează glicemia și activitatea sportivă prin astfel de glucometre.

Novak Djokovic este și el un exemplu de sportiv care își urmărește modul în care corpul său răspunde antrenamentelor, tot prin astfel de dispozitive, iar sportivi precum Nacho Fernandez sau Alexander Zverev folosesc glucometru în mod obligatoriu, fiind diagnosticați cu diabet de tip 1, mai susține publicația din Turcia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport