Avertismentul lui Adrian Ilie Fostul internațional român, înainte de Aberdeen - FCSB : „Au un joc incomod!”

Adrian Ilie (51 de ani), fost atacant al naționalei României, crede că Aberdeen poate pune probleme reale celor de la FCSB în lupta pentru calificarea în faza grupei din Europa League.

Jurnaliștii britanici cred că Aberdeen poate obține calificarea, deși campioana României are statutul de favorită.

Înaintea partidei tur dintre Aberdeen și FCSB, din play-off-ul Europa League, Adrian Ilie a subliniat că formația scoțiană nu trebuie subestimată.

Adrian Ilie, semnal de alarmă pentru FCSB: „Au un joc incomod”

Fostul atacant al naționalei consideră că trupa de pe „Pittodrie” poate pune probleme serioase campioanei României.

„Scoțienii au un joc incomod, pentru că mereu ne-am lovit de un joc care e… Ei au calitate și au demonstrat că se pot bate de la egal la egal”, a spus Adrian Ilie, potrivit sport.ro.

Aberdeen a început noua stagiune din Premiership, cu două înfrângeri din două partide disputate. Trupa lui Jimmy Thelin nu a înscris niciun gol în campionat.

Subestimarea poate fi motivația scoțienilor

Presa din Scoția a observat statutul de favorit pe care îl are FCSB, dar consideră că Aberdeen poate produce un rezultat neașteptat.

Aceștia cred că superioritatea arătată de FCSB față de adversarii de la Aberdeen va cântări mult pentru scoției.

„A fost un început de sezon dificil pentru Aberdeen, dar tot ce am auzit săptămâna aceasta este că FCSB este deja calificată și că echipa lui Jimmy Thelin nu le va crea probleme.

Fără îndoială, asta va ajunge pe peretele vestiarului/în grupul de WhatsApp și pariez că «roșii» îi vor face să își înghită cuvintele”, a scris jurnalistul Ross Pilcher, conform dailyrecord.co.uk.

Câștigătoarea „dublei” dintre FCSB și Aberdeen se va califica în faza grupei din Europa League, în timp ce învinsa va „retrograda” în Conference League, unde va juca tot în faza grupelor competiției.

