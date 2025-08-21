Avertismentul lui Adrian Ilie Fostul internațional român, înainte de Aberdeen - FCSB : „Au un joc incomod!”
Adrian Ilie FOTO GOLAZO.ro
Europa League

Avertismentul lui Adrian Ilie Fostul internațional român, înainte de Aberdeen - FCSB: „Au un joc incomod!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 15:50
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 15:51
  • Adrian Ilie (51 de ani), fost atacant al naționalei României, crede că Aberdeen poate pune probleme reale celor de la FCSB în lupta pentru calificarea în faza grupei din Europa League.
  • Jurnaliștii britanici cred că Aberdeen poate obține calificarea, deși campioana României are statutul de favorită.

Înaintea partidei tur dintre Aberdeen și FCSB, din play-off-ul Europa League, Adrian Ilie a subliniat că formația scoțiană nu trebuie subestimată.

Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Citește și
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Citește mai mult
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League

Adrian Ilie, semnal de alarmă pentru FCSB: „Au un joc incomod”

Fostul atacant al naționalei consideră că trupa de pe „Pittodrie” poate pune probleme serioase campioanei României.

„Scoțienii au un joc incomod, pentru că mereu ne-am lovit de un joc care e… Ei au calitate și au demonstrat că se pot bate de la egal la egal”, a spus Adrian Ilie, potrivit sport.ro.

Aberdeen a început noua stagiune din Premiership, cu două înfrângeri din două partide disputate. Trupa lui Jimmy Thelin nu a înscris niciun gol în campionat.

Subestimarea poate fi motivația scoțienilor

Presa din Scoția a observat statutul de favorit pe care îl are FCSB, dar consideră că Aberdeen poate produce un rezultat neașteptat.

Aceștia cred că superioritatea arătată de FCSB față de adversarii de la Aberdeen va cântări mult pentru scoției.

„A fost un început de sezon dificil pentru Aberdeen, dar tot ce am auzit săptămâna aceasta este că FCSB este deja calificată și că echipa lui Jimmy Thelin nu le va crea probleme.

Fără îndoială, asta va ajunge pe peretele vestiarului/în grupul de WhatsApp și pariez că «roșii» îi vor face să își înghită cuvintele”, a scris jurnalistul Ross Pilcher, conform dailyrecord.co.uk.

  • Câștigătoarea „dublei” dintre FCSB și Aberdeen se va califica în faza grupei din Europa League, în timp ce învinsa va „retrograda” în Conference League, unde va juca tot în faza grupelor competiției.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
Superliga
12:16
Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
Citește mai mult
Miza României: 11.500.000 euro! Aceasta e suma minimă pe care o pierdem dacă FCSB, CFR și U Craiova nu câștigă play-off-ul
„Luptă până la ultimul fluier” Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei” cu Aberdeen
Superliga
12:41
„Luptă până la ultimul fluier” Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei” cu Aberdeen
Citește mai mult
„Luptă până la ultimul fluier” Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei” cu Aberdeen

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
aberdeen Adrian Ilie europa league fcsb
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share