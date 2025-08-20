„Luptă până la ultimul fluier” Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei” cu Aberdeen +7 foto
Dorin Goian
Superliga

„Luptă până la ultimul fluier" Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei" cu Aberdeen

Ștefan Neda
Publicat: 20.08.2025, ora 12:41
  • Dorin Goian (44 de ani) le atrage atenția jucătorilor de la FCSB în privința lui Aberdeen, adversarul din play-off-ul Europa League.
  • Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Cu două sezoane petrecute în Scoția, la Rangers, Goian a identificat aspectele la care FCSB trebuie să fie atentă în „dubla” cu Aberdeen.

Aberdeen - FCSB: „Scoțienii luptă până la ultimul fluier”

În ciuda modului în care tratează meciurile echipele din Scoția, Goian vede și un aspect la care FCSB se descurcă mai bine.

„În duelurile fizice sunt foarte puternici și mai au o foarte mare calitate, aceea că niciodată nu renunță, indiferent de scor, indiferent de rezultat. Scoțienii, chiar dacă sunt conduși, luptă până la ultimul fluier al arbitrului.

Țin minte că aveam meciuri când conduceam cu 4-0 în minutul 85, iar echipa adversă era atât de montată... Ei, și la 4-0 (n.r. când sunt conduși), se băteau până în ultimul minut, orice gol pe care îl marcau era o realizare.

Nouă, în general, românilor, ne priesc echipele astea scoțiene, pentru că avem o calitate mult mai bună pe partea de transmisie a balonului, de posesie.

Avem un mic avantaj, nu va fi ușor, dar tot timpul FCSB în meciurile importante a știut cum sa gestioneze astfel de meciuri”, a spus Goian, potrivit sport.ro.

Jucătorii de la FCSB decolează spre Scoția, foto: Facebook/FCSB
Jucătorii de la FCSB decolează spre Scoția, foto: Facebook/FCSB

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share