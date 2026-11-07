Fanii lui Celta Vigo, momente de groază FOTO. Un autobuz cu 19 suporteri  a ars complet pe autostradă, după meciul pierdut de echipa lui Ionuț Radu +6 foto
Autobuzul echipei Celta Vigo, mistuit de flăcări pe autostradă (FOTO: captură La Voz de Galicia)
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Fanii lui Celta Vigo, momente de groază FOTO. Un autobuz cu 19 suporteri a ars complet pe autostradă, după meciul pierdut de echipa lui Ionuț Radu

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 00:07
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 00:14
  • Un autobuz care transporta 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a fost mistuit de flăcări în noaptea de joi spre vineri.
  • Toți cei implicați au scăpat nevătămați.
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Suporterii, membri ai unui grup de fani din Pontevedra, se întorceau de la meciul disputat pe stadionul Balaidos, unde Celta, echipă la care este legitimat portarul român Ionuț Radu, fusese învinsă cu 1-2 de Union Saint-Gilloise, în Europa League.

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Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă

O defecțiune la ambreiaj și mirosul puternic de ars l-au determinat pe șofer să le ceară pasagerilor să evacueze vehiculul.

Problemele apăruseră încă dinaintea traversării unui pod, iar mirosul intens le provoca usturimi la ochi unora dintre ocupanți, relatează Marca, COPE și La Voz de Galicia.

Incidentul s-a produs la kilometrul 145 al autostrăzii, în zona Cobres, din Vilaboa. Cei 20 de ocupanți, printre care se aflau mai mulți adolescenți și un copil de 12 ani, au coborât pe banda de urgență, au sărit gardul de protecție și s-au îndepărtat de carosabil.

O suporteră a povestit: „Am traversat podul Rande cu 50 de kilometri pe oră pentru că autobuzul nu mai putea mai mult”.

Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: marca.com)
Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: marca.com)

Galerie foto (6 imagini)

Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: La Voz de Galicia) Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: La Voz de Galicia) Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: La Voz de Galicia) Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: La Voz de Galicia) Un autobuz cu 19 suporteri ai echipei Celta Vigo a ars complet pe autostradă (FOTO: marca.com)
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Fanii lui Celta Vigo au făcut haz de necaz: „Măcar așa am uitat de meci”

Fernando San Martin, președintele grupului de suporteri din Pontevedra, a povestit cum au perceput pasagerii primele semne ale defecțiunii și cum s-a desfășurat evacuarea:

Mergeam cu cel mult 50 km/h și am început deja să discutăm unii cu alții că se întâmplă ceva. Am coborât rapid și am sărit gardul. Apoi am insistat ca toată lumea să se pună cât mai departe posibil de ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Din fericire, cu lanternele telefoanelor mobile vedeam puțin. Fernando San Martín, suporter Celta Vigo

San Martin a descris incidentul drept „o spaimă uriașă”, dar a găsit și o notă de umor în toată întâmplarea: „În toată această nenorocire, și ca să punem puțin umor, măcar așa am uitat de meci”.

La scurt timp după evacuare, autobuzul a început să scoată zgomote de explozie, apoi a fost cuprins de flăcări, care s-au extins și la vegetația din apropiere.

„Era clar pentru noi că trebuia să încercăm să ne îndepărtăm de autocar și de carosabil. Ne-am retras cât de mult am putut spre interior”.

Circulația a fost restricționată pe o bandă pentru stingerea incendiului, curățarea carosabilului și ridicarea epavei cu o macara. Forțele de ordine au coordonat intervenția și îndepărtarea vehiculului.

Fanii au ajuns în Pontevedra în jurul orei 1:00 dimineața, cu un alt autobuz.

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