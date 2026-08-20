Interes pentru Mihăilă  Atacantul naționalei României, dorit în La Liga » Adrian Ilie a dat detalii

Adrian Ilie (52 de ani) a dezvăluit că Valentin Mihăilă (26 de ani), jucătorul lui Rizespor și al naționalei României, a fost dorit de un club din Spania.

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Fotbalist important pentru naționala pregătită de Gheorghe Hagi, Valentin Mihăilă evoluează la Rizespor din vara anului trecut, atunci când a fost cumpărat de la Parma pentru 2 milioane de euro.

Valentin Mihăilă a fost dorit de Getafe

Adrian Ilie, fost atacant cu o vastă experiență în La Liga, a dezvăluit că internaționalul român ar fi putut ajunge la Getafe, dar mutarea nu s-a concretizat din cauza pretențiilor lui Rizespor.

„Mihăilă a avut ofertă din Spania, de la Getafe, dar nu s-au înțeles cluburile. A avut opțiunea să îl ia pe 6 luni de zile, cu banii plătiți după, 2 milioane, doar că cei din Turcia au vrut să pună opțiunea obligatorie. Getafe nu a vrut.

Deci, Mihăilă putea juca și el în Spania. Dar nu e timpul pierdut. Nu am vorbit cu impresarii, m-au sunat, atunci, direct de la club (n.r. – pentru Mihăilă)”, a precizat „Cobra”, conform fanatik.ro.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, conform Transfermarkt

De la sosirea sa la Rizespor, atacantul român a jucat 26 de partide, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 4 pase decisive.

Cifrele lui Valentin Mihăilă din carieră:

Parma: 106 meciuri, 15 goluri, 12 pase decisive

U Craiova: 70 de meciuri, 10 goluri, 13 pase decisive

Atalanta: 7 meciuri

Rizespor a început cu dreptul noul sezon din Turcia, după ce a învins-o pe Konyaspor cu scorul de 1-0. Mihăilă nu a fost inclus în lot în duelul din prima etapă.

36 de selecții a bifat Valentin Mihăilă, până acum, pentru naționala României. A marcat 5 goluri și a oferit 3 pase decisive

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