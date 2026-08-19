Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati
Sorana Cîrstea (Foto: IMAGO)
Tenis

Sorana Cîrstea a luptat până la final Românca, învinsă greu de a treia jucătoare a lumii » Cu câți bani pleacă de la WTA Cincinnati

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 22:08
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 22:17
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #19 WTA) a fost învinsă de Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA) în optimile turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
  • Românca a cedat după două ore și cinci minute de joc, scor 2-6, 6-4, 5-7.
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După ce a trecut de Nikola Bartunkova și Anna Kalinskaya, Sorana Cîrstea a avut parte de o adversară de top la Cincinnati. Pegula are în palmares 11 titluri WTA, iar în 2024 ajungea până în finala US Open.

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Sorana Cîrstea, învinsă de Jessica Pegula la WTA Cincinnati

Jessica a început mult mai bine partida disputată pe terenul „Grandstand”. Americanca a câștigat primul set cu 6-2 și a condus cu 4-2 în cel de-al doilea.

Sorana nu a renunțat la luptă și a reușit o revenire spectaculoasă. Jucătoarea din Târgoviște a dus confruntarea în set decisiv, după ce și-a adjudecat patru game-uri la rând (6-4).

Al treilea set a fost foarte echilibrat, iar finalul a fost unul tensionat. Cîrstea s-a enervat după ce a comis mai multe greșeli la 5-5 și i-a permis adversarei să ajungă în postura de a servi pentru victorie.

Pegula a fructificat a patra minge de meci și a obținut calificarea în runda următoare.

81.752 de dolari
este premiul câștigat de Sorana Cîrstea la Cincinnati. Primește și 120 de puncte WTA

Jessica Pegula va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Linda Noskova (21 de ani, #8 WTA) - Amanda Anisimova (24 de ani, #10 WTA).

Parcursul de la Cincinnati o readuce pe Sorana Cîrstea pe locul 17 în clasamentul WTA LIVE, cea mai bună poziție ocupată vreodată de româncă. Dintre jucătoarele rămase în competiție, doar Madison Keys și Marie Bouzkova o mai pot depăși.

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