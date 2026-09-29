„Este ciudat” Vlad Dragomir, despre cele 9 schimbări făcute de Hagi între meciurile cu Suedia și Bosnia

Vlad Dragomir (27 de ani), mijlocașul naționalei României, a vorbit după înfrângerea cu Bosnia, scor 2-4, din etapa a doua a Ligii Națiunilor.

România a pierdut și al doilea meci din grupă, după 1-2 cu Suedia, iar tricolorii nu au acumulat niciun punct până acum.

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Față de partida de la Stockholm, Gheorghe Hagi a schimbat nouă jucători în primul „11”.

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Dragomir consideră că principala explicație pentru această înfrângere stă în greșelile făcute de echipă.

„Este greu de digerat, mai ales că am jucat acasă. Sunt două meciuri cu un rezultat negativ și știm că trebuie să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Explicații? Greșelile noastre. Greșelile de echipă, pe care o să le analizăm.

Așa cum am spus, va trebui să muncim mult mai mult la antrenamente, să fim mult mai atenți la ceea ce ne cere Mister și să ne facem treaba mult mai bine pentru a obține rezultate pozitive.

Înțelegem ce ne cere, normal. Încearcă foarte mult să ne scoată din zona de confort, ceea ce este foarte bine, și știm că trebuie să dăm mult mai mult, având în vedere rezultatele. Trebuie să dăm mult mai mult pentru el”, a spus Dragomir, după meci.

Nu este ușor să începi un meci în acest fel (n.r. - luând ușor goluri). Când primești goluri repede, clar că începi mai rău. Cu siguranță ar fi fost mai bine să începem noi cu un gol, ca să ne putem ridica moralul. Am primit golurile și am încercat să împingem jocul, să revenim, dar în realitate… Vlad Dragomir, internațional român

Mijlocașul lui Pafos spune că jucătorii sunt conștienți de presiunea care vine odată cu rezultatele slabe.

„Știm că fanii nu au răbdare. Asta este meseria noastră. Știm lucrurile astea. Suntem jucători cu experiență, suntem jucători la cluburi unde avem parte, la rândul nostru, de presiune.

Știm că atunci când avem rezultate bune, lumea este fericită. Iar atunci când ai rezultate negative, lumea te critică și este normal să te critice. Mai ales când joci pentru echipa națională”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă i se pare că România e într-o grupă abordabilă, Dragomir a spus:

„Nu, nu mi se pare. Noi trebuie să ne concentrăm pe noi, să ne facem noi treaba mult mai bine”.

Vlad Dragomir, despre decizia lui Gheorghe Hagi: „Este ciudat într-un fel”

Întrebat despre strategia lui Hagi de a schimba echipa de la meci la meci, Dragomir a spus:

„Este ciudat într-un fel, pentru că nu s-a mai întâmplat, dar treaba noastră este să ne adaptăm cât mai repede și să aducem rezultate.

Cu siguranță putem obține un rezultat bun în Polonia. Motivație mai mare decât cele două meciuri negative nu cred că există.

Știm că trebuie să aducem puncte, să aducem rezultate pentru România. O să lucrăm, vom continua să lucrăm și în atac, să creăm mai multe faze și să marcăm mai multe goluri”, a mai spus acesta.

Echipele de start alese de Gheorghe Hagi în primele două meciuri din Liga Națiunilor:

Cu Suedia : Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man

: Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - Munteanu, Man Cu Bosnia: Radu - Coubiș, Burcă, Ilie, Eissat - Screciu, Dragomir, Stanciu - Olaru - Bîrligea, Mihăilă

Mă gândesc că, cu cât joci mai mult împreună, cu atât ai mai multe relații de joc. Atunci când ai un meci în care nu joci cu aceiași jucători, te gândești de două ori la ceea ce face celălalt jucător. Când venim aici trebuie să venim mult mai deschiși și să fim mult mai atenți la absolut tot ce ne spune Mister și să înțelegem cât mai repede ceea ce ne spune Vlad Dragomir, internațional român

La final, internaționalul român a transmis un mesaj fanilor după startul slab din Liga Națiunilor.

„În primul rând, ne cerem scuze. Asta este cu siguranță. Știm că sunt afectați și este normal să fie.

Și noi suntem afectați și o să dăm totul pentru a-i face fericiți pe viitor. Muncim să redevenim echipa aceea de la EURO”.

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