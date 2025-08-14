Emoții speciale pentru Adi Mihalcea UTA joacă împotriva lui Dinamo: „Sunt atașat de club, dar vrem punct sau puncte”

Adrian Mihalcea, ex-atacant important al lui Dinamo și antrenor al „câinilor” pentru o scurtă perioadă, în 2020, își va înfrunta echipa de suflet mâine seară, pe Arena Națională

Mihalcea spune că nu poate face abstracție de trecutul său dinamovist, dar își dorește fără îndoială victoria

Adrian Mihalcea, înainte de Dinamo - UTA: „Suporterii s-au comportat extraordinar cu mine”

„Pentru mine această partidă vine și cu un pachet emoțional, ținând cont de perioada mea petrecută la Dinamo.

Sunt atașat de acel club, sunt atașat de oamenii care m-au format ca jucător, ca om în viață și țin la lucrurile acestea.

Apoi, de fiecare dată suporterii s-au comportat extraordinar cu mine și lucrurile acestea nu se uită.

De asta, acest meci devine și este de fiecare dată special pentru mine. Fie că l-am jucat în Liga 2 sau în Liga 1.

Sunt emoții speciale, aparte, trăiri pe care așa din exterior nu știu cum le percepeți dumneavoastră, dar eu țin la lucrurile acestea familiare mie”.

Adrian Mihalcea: „Mergem să jucăm exact cum am făcut-o până acum”

Tehnicianul a fost chestionat în legătură cu predecesorul său de pe banca arădenilor, care a pierdut toate întâlnirile cu Dinamo, de la București:

„Orice comparație nu-și are rostul în momentul de față cu nimeni, că a fost jucător sau antrenor la Dinamo, FCSB sau Rapid.

Nu am nimic de demonstrat, ci îmi doresc enorm să câștig. Până în acest moment nu am reușit să câștig cu orice echipă am fost contra lui Dinamo.

Nu este o ambiție, este un fapt în sine și doresc ca la fiecare meci să câștig. Acesta este obiectivul meu, acest lucru l-am transmis și băieților.

Mergem să jucăm exact cum am făcut-o până acum și să câștigăm punct sau puncte.

Revenim la ce spuneam mereu, pentru noi e important să ne menținem într-o poziție bună în momentul de față, dar de demonstrat n-am de demonstrat nimănui nimic”.

