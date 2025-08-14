Rayan Cherki (21 de ani) va purta tricoul cu numărul 10 la Manchester City în sezonul 2025/26.

În urmă cu câteva zile, formația antrenată de Pep Guardiola a anunțat împrumutul lui Jack Grealish la Everton.

Astfel, tricoul cu numărul 10 a devenit vacant, însă Manchester City i-a găsit rapid un nou posesor.

Rayan Cherki, noul număr 10 de la Manchester City

„Cetățenii” au confirmat că noul „decar” al echipei va fi Rayan Cherki.

Transferat în această vară de la Lyon, aripa dreaptă a purtat, inițial, tricoul cu numărul 29 la debutul său pentru Manchester City, la Mondialul Cluburilor.

Our new number 10 🆕💫 pic.twitter.com/r8Hx6WtlSY — Manchester City (@ManCity) August 14, 2025

Fotbalistul care a strâns 185 de apariții în tricoul lui Lyon, moștenește un număr purtat anterior de jucători precum Sergio Aguero, Edin Džeko, Shaun Goater și Asa Hartford.

36,5 milioane de euro a plătit Manchester City pentru transferul lui Cherki. Internaționalul francez a semnat un contract pe 5 ani.

Rayan Cherki a făcut șah-mat apărarea celor de la FCSB

În urmă cu 5 luni, FCSB și Lyon se întâlneau în optimile de finală ale Europa League.

Titular în ambele manșe, la francezi, Cherki le-a oferit colegiilor săi nu mai puțin de 4 pase decisive pe parcursul celor două partide.

Formația de pe Groupama Stadium avea să obțină calificarea în sferturi după o „dublă” victorie, 3-1 la București, respectiv 4-0 în Franța.

Ulterior, era eliminată dramatic de Manchester United, scor 7-6 la general.

