Hakim Abdallah, 27 de ani, va înfrunta mâine seară Dinamo pentru prima dată din postura de adversar

Atacantul din Madagascar a fost vândut de Dinamo la Arad vara aceasta, după 2 ani în care a strâns 6 pase decisive și 9 goluri în 76 de meciuri.

Hakim Abdallah, ex-Dinamo : „Îmi doresc să marchez”

„Vineri va fi un meci greu, dar trebuie să rămânem la același nivel pe care l-am arătat în ultimele etape.

Clasamentul nu este ceva la care mă uit acum, este încă începutul sezonului, am jucat doar cinci partide, iar sezonul este lung. Trebuie să rămânem modești, să muncim și să avem picioarele pe pământ.

De când am venit, am jucat trei meciuri și le-am câștigat pe toate, un început excelent.

Ca atacant, bineînțeles că îmi doresc să marchez, iar dacă se va întâmpla împotriva lui Dinamo, voi da totul pentru a obține trei puncte. Dar nu pot prezice viitorul.

Fiecare meci e diferit, fie că joci acasă sau în deplasare, așa că ne concentrăm doar pe a lua lucrurile pas cu pas”, a spus Abdallah conform site-ului oficial al arădenilor.

Vârful african a continuat:

„Nu simt nevoia să demonstrez ceva celor de la Dinamo. Am fost acolo, m-am antrenat cu echipa, am jucat meciuri și am avut atunci ocazia să arăt ce pot.

Acum sunt aici, mulțumit de alegerea mea și concentrat pe a-mi ajuta echipa. În privința reacției suporterilor, nu știu, asta depinde de ei.

La Dinamo am avut și momente bune, și momente grele, dar așa e fotbalul. Face parte din joc.

Astăzi sunt la UTA, iar din partea mea există doar respect față de ei. Dacă vor aplauda sau mă vor fluiera, e alegerea lor.

Pentru mine, nu există presiune. Presiunea adevărată este în afara fotbalului, cum spun mereu, lupta reală este atunci când oamenii muncesc din greu să câștige bani pentru a-și hrăni familiile.

Fotbalul este pasiune, nu presiune, și sunt recunoscător în fiecare zi că pot juca.”

În final, Abdallah a analizat și rezultatele UTA-ei din acest debut de sezon:

„În acest campionat, oricine poate bate pe oricine. Eu cred în mine și în echipă, acea încredere este esențială dacă vrei să reușești.

În momentul de față suntem în formă bună și nu sunt surprins de locul nostru în clasament, pentru că văd cum ne antrenăm. Merităm să fim aici”.

