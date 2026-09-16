„Păi, așa vin și eu, nea Gigi” Mutu la FCSB? Becali: „Roagă-te să nu câștige Baciu la Craiova”

Adrian Mutu nu a mai antrenat din martie 2025, când a plecat de la Petrolul Ploiești, iar în acest timp s-a ocupat de academia sa de fotbal.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul mare internațional a avut un dialog în direct cu patronul FCSB, Gigi Becali, despre postul de antrenor al roș-albaștrilor.

Totul în contextul în care Becali dezvăluise că i-a făcut o ofertă lui Edi Iordănescu de a pregăti FCSB: să lucreze gratis un sezon, fără ca finanțatorul să se implice în deciziile de la echipă. Dacă face performanță, ulterior va fi plătit dublu.

Adrian Mutu a reacționat, conform digisport.ro: „Ah, păi așa vin și eu, nea Gigi”

Gigi Becali: „Discutăm, întâi să vorbești cu galeria, să te împaci”

Adrian Mutu: „Eu nu sunt certat cu galeria. Eu trebuie să îmi cer scuze că nu i-am înjurat. Glumesc!”

Gigi Becali: „Roagă-te să nu câștige Baciu la Craiova”

Patronul FCSB a continuat: „Nu are rost să vorbim, pentru că se speculează. Nu e frumos nici pentru Baciu.

De exemplu, eu îl sun pe Mirel și nu-mi răspunde. El așa face. Eu nu l-am sunat ca să-l pun antrenor, eu l-am sunat ca naș și să văd ce mai face. Mie îmi place analiza lui Adrian Mutu”.

Adrian Mutu: „Când faci schimbările, știrbești din autoritatea antrenorului”

„S-a văzut (n.r. în meciul FCSB - Petrolul) ce înseamnă când face schimbările (n.r. Gigi Becali). A fost foarte evident. Practic, știrbești din autoritatea antrenorului, desființezi această meserie de a fi antrenor la FCSB. Antrenorul acolo e inutil!

Dacă tu ai o filosofie de joc și îi pregătești într-un fel, iar în timpul meciului nu duci lucrurile la capăt, nu e în regulă. Mai ales că și în timpul meciului se pot face modificări în funcție de ce se întâmplă, cum simți tu, nu în funcție de ce crede altcineva.

Pentru că știi fotbal, îi știi cel mai bine pe jucători. Indiferent cât te-ai uita la un meci din fața televizorului sau chiar din tribună, nu reușești să iei aceeași decizie ca antrenorul, pentru că el are conexiunea cu jucătorii, dar și cu jocul.

Nu ai autoritate la FCSB, pentru că nu poți lua nicio decizie, astfel că e nulă. Se poate face performanță și așa la FCSB, pentru că sunt cei mai buni jucători din România, dar sunt întâmplătoare.

Nu e o dominare categorică, așa cum a avut CFR Cluj, cu Dan Petrescu pe bancă, unde lua el deciziile. Cu el a luat CFR Cluj cinci campionate, nu? Și cu Edi, unul”, a completat Mutu, la Digi Sport Special.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport