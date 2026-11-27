Adrian Mutu (47 de ani), fostul internațional român, a analizat înfrângerea suferită de Universitatea Craiova pe terenul lui Brighton, scor 0-4, în etapa #4 din faza principală a Conference League.

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Campioana României a încasat două goluri în prima repriză, marcate de Ibrahim Osman (minutul 3) și Maxim De Cuyper (minutul 33). Oltenii au rămas în inferioritate numerică din minutul 39, după eliminarea lui Vladimir Screciu.

Charalampos Kostoulas (minutul 61) a dus scorul la 3-0, iar Ibrahim Osman (minutul 63) a reușit dubla și a stabilit rezultatul final.

Adrian Mutu, după Brighton - Universitatea Craiova 4-0 : „ S-a jucat doar într-o singură parte”

Mutu a explicat că problemele întâmpinate de Universitatea Craiova în Anglia nu sunt specifice doar formației din Bănie.

„E clar că în meciurile astea tari vedem diferența. Ne lipsește intensitatea, nu reziști. Dacă nu duci ritmul ăsta, nu ai cum.

Asta e cea mai mare problemă, asta am văzut și la FCSB când juca în Europa League, inclusiv la echipa națională. Nu poți să duci ritmul, au avut 75% posesie. Nu e ușor, e un meci care te demoralizează”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

În opinia lui Mutu, diferența de nivel dintre cele două echipe a fost atât de mare încât Craiova nu a avut nimic de învățat din acest meci.

„Brighton e o echipă puternică. Îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă veneau cu echipa bună. Nu e Craiova vinovată de ce s-a întâmplat.

Craiova nu a avut ce să învețe, nu ai putut să joci de la egal la egal să înveți ceva. Nu s-a jucat la victorie, s-a jucat doar într-o singură parte. Dacă nu reușești să ieși din 35 de metri…”, a mai spus Adrian Mutu.

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