Avem cinci meciuri foarte bune în weekend. Hai să le vedem!

Toate aceste partide sunt duminică în Europa.

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Începem seria recomandărilor cu o confruntare aprigă în Țările de Jos.

De la ora 15:30, se joacă Feyenoord - Ajax.

„Clasicul” Olandei găsește cele două mari rivale în momente total diferite. Echipa din Rotterdam, antrenată de fostul internațional Giovanni van Bronckhorst, vine după patru meciuri fără victorie (două înfrângeri și două egaluri) în Eredivisie. Și a căzut pe locul 5.

Ajax nu a mai pierdut din 5 septembrie, de la 1-3 cu PSV. De atunci a avut 6 succese și 3 remize în campionat. E pe doi în clasament, la un punct de liderul PSV.

Continuăm cu cel mai important meci al etapei în Europa, Arsenal - Manchester City, de la 18:30.

Echipele care s-au luptat sezonul trecut pentru titlu în Anglia se duelează și acum.

Arsenal, campioană după 22 de ani de așteptare, cu un lot cotat la 1,38 miliarde, vrea al doilea trofeu consecutiv în Premier League și s-a distanțat la șase puncte după 11 etape.

City, estimată la 1,5 miliarde, a început excelent, cu șapte victorii în șapte etape, însă e în cădere de atunci: trei înfrângeri în serie și un egal!

În primul meci direct jucat în actuala stagiune, „tunarii” lui Arteta i-au bombardat pe „cetățenii” lui Maresca: 3-0 în Supercupa Angliei.

Tot duminică avem o ciocnire dură în Bundesliga, Dortmund - Leverkusen, de la ora 20:30.

Două dintre formațiile care încearcă să oprească „monstrul” Germaniei, Bayern Munchen.

Borussia nu a mai cucerit titlul de 14 ani, e lider acum, fără înfrângere și cu cea mai bună apărare după 10 etape. Galben-negrii lui Niko Kovac rezistă momentan în fața lui Bayern.

Jobe Bellingham a pierdut duelul cu Ibrahim Maza (dreapta), care a înscris golul victoriei la ultimul Dortmund - Leverkusen (0-1). Foto: Imago

Leverkusen, campioană în 2024, care a câștigat ultimul joc direct, 1-0 tot pe „Signal Iduna Park”, are trei eșecuri în sezon de Bundesliga. Totuși, cele două succese din noiembrie îi dau speranțe antrenorului catalan Carles Martinez.

Ajungem în Grecia, la unul dintre cele mai aprinse dueluri, AEK Atena - PAOK, de la ora 21:00.

Titlul cucerit sezonul trecut de AEK a colorat Atena în galben și negru, dar echipa lui Răzvan Marin e pe locul 3 acum, pierzând derbyul capitalei, 0-2 cu Panathinaikos.

Și meciurile jucate în Liga Campionilor i-au mai luat din energie lui AEK.

Răzvan Marin și AEK au pierdut pe 28 octombrie, în Cupa Greciei, 1-3 cu PAOK la Salonic. Acum e revanșa la Atena. Foto: Imago

După dezamăgirea stagiunii precedente, Răzvan Lucescu a părăsit PAOK, fiind înlocuit cu italianul Alessio Lisci.

Primele luni cu noul antrenor nu au fost ideale la Salonic: trei înfrângeri în 11 etape în fața lui OFI, Kalamata și Panathinaikos.

Ultima recomandare, cel mai așteptat meci al weekendului în Serie A: Como - Juventus, duminică, de la ora 21:45.

Como și-a revenit după eșecul suferit pe „Meazza” cu Inter și a învins-o pe Cagliari, 2-0 acasă.

E pe locul 5, chiar înaintea lui Juventus, în fața căreia are și avantajul moral al celor două victorii directe din sezonul trecut cu același scor, 2-0 pentru echipa lui Cesc Fabregas.

Bianconerii vin în Lombardia într-un campionat cu evoluții oscilante și rezultate la fel de contradictorii: au pierdut deja 15 puncte în 12 etape.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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