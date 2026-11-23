Adrian Mutu (47 de ani) a analizat jocul celor de la FCSB în meciul cu FC Argeș, încheiat cu scorul de 0-0, în etapa #16 din Superliga.

„Briliantul” i-a pus la zid pe Denis Drăguș (27 de ani) și Aymen Boutoutaou (25 de ani) pentru evoluțiile lor de la Mioveni.

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FCSB pare că nu se regăsește în campionat. Echipa lui Laurențiu Reghecampf nu a înscris niciun gol în ultimele patru partide, iar Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Adrian Mutu a pus tunurile pe jucătorii de la FCSB: „Aici văd eu problema”

Adrian Mutu consideră că jocul roș-albaștrilor lasă de dorit, iar fotbaliștii importanții ai echipei nu reușesc nici acum să facă diferența, deși li s-au acordat mai multe șanse.

„E clar. Toate echipele au acum omul ăla care îți face diferența. Noi vorbim acum de o echipă ca FCSB, club în care se investesc multe milioane în jucători.

Acești jucători trebuie să facă diferența și în astfel de meciuri. În astfel de meciuri strânse, ai nevoie de o sclipire, ai nevoie de un jucător care poate să dribleze, care poate să aibă o execuție extraordinară, pentru a debloca meciul.

În momentul de față, atât Boutoutaou, cât și Drăguș, de la care se așteaptă foarte multe, nu se ridică la nivelul de jucători care pot decide un meci. Aici văd eu problema FCSB-ului.

De ceva timp, după Compagno încoace, FCSB nu a mai avut un atacant adevărat, care să marcheze minimum 10 goluri și să se bată la titlul de golgheter. Au mai fost Florin Tănase și Florinel Coman, dar care nu erau atacanți veritabili. Proveneau din extreme.

Nu se poate să aștepți tot timpul să îți dea gol Muhar sau Joao Paulo, să îți deblocheze meciul! Nu se poate așa ceva! E nevoie de atacantul ăla, care să facă diferența. E nevoie mare la FCSB de așa ceva”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Andrea Compagno, atacant italian, a evoluat la FCSB în perioada august 2022 - februarie 2024, perioadă în care a marcat 20 de goluri în 55 de meciuri.

De la sosirea la FCSB, Denis Drăguș nu a reușit să înscrie niciun gol în 5 meciuri jucate. Boutoutaou a marcat de 4 ori și a oferit o pasă decisivă în 17 apariții.

Becali l-a criticat pe Boutoutaou: „Nu văd nicio calitate. Nici nu e fotbalist”

La finalul partidei cu FC Argeș, Gigi Becali l-a criticat, din nou, pe Aymen Boutoutaou pentru evoluțiile sale.

„Avem jucători accidentați, că altfel îl lăsam eu pe Boutoutaou vreodată în teren? Că «domnule, să vezi că are calități». Unde are calități? Eu nu văd nicio calitate.

Distruge jocul echipei, se înșurubează pe acolo și lasă mingea la adversar. Ce calitate? Nici nu știu ce a văzut Mihai Stoica (n.r. - fost președinte CA al FCSB-ului) la el, că nici nu e fotbalist. Pe toate le pierde.

Dacă echipa muncește și ajunge un jucător să piardă mingea așa, te descurajează”, a spus patronul FCSB la Prima Sport.

În ciuda declarațiilor patronului FCSB, Laurențiu Reghecampf și-a exprimat încrederea în fotbalistul algerian.

Ce putem să spunem? A încercat, a încercat, dar nu s-a ridicat la nivelul la care îl știm noi. Noi avem foarte mare încredere în el. Ne dorim să facă ceva, să pună în valoare calitățile pe care le arată în fiecare zi la antrenamente, pentru că are calitate. Trebuie să ne folosim de fiecare jucător, pentru că, din păcate, nu avem un lot foarte numeros. Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB

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