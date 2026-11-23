George Pușcaș, 30 de ani, era așteptat să revină pe teren după pauza competițională, însă atacantul lui Dinamo tot nu este apt de joc după operația de hernie suferită

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Recuperarea de lungă durată îi preocupă pe „câini”, care suferă în atac după ce nu au reușit să marcheze în ultimele două meciuri (la Mioveni au beneficiat de un autogol), iar atacanții disponibili nu au înscris de aproape o lună.

Andrei Nicolescu despre George Pușcaș: „Suntem frustrați și noi”

„Este o situație complicată. Ce aș putea să fac? Îl așteptăm și noi pe teren, mai mult de atât ce pot să spun. Crezi că noi nu am vrea să joace?

(n.r. întrebat dacă fotbalistul este plătit în continuare) Normal că-l plătim… este sub contract, cum adică?

Suntem frustrați și noi. Ne dorim să-l vedem pe teren. Procesul său de recuperare este un pic mai complex.

Nu am putut să forțăm anumite lucruri, pentru că terenul nu a fost extraordinar. Suntem frustrați că nu apare, dar o să apară la un moment dat. Nici nu vrem să forțăm din nou și să joace doar 2-3 săptămâni.

Eu sper că sunt șanse ca el să joace în acest an calendaristic. Sunt șanse să joace, dar sunt și șanse să nu-l vedem.

(n.r. întrebat de ce s-a prelungit contractul?) Câteva goluri în plus, într-un campionat cum este al României, înseamnă 4-5 puncte care, la final, fac diferența”, a spus Nicolescu pentru fanatik.ro.

Pușcaș a semnat cu Dinamo în februarie 2026 și a jucat 8 meciuri, bifând un gol și un assist.

El a semnat un supercontract de prelungire până în 2029, prin care poate încasa sume importante, pe lângă salariu, în funcție de cifrele pe care le va bifa.

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