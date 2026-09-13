Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre legătura sa cu Fiorentina și despre posibilitatea de a reveni la clubul italian.

De această dată, fostul internațional și-ar dori să o facă din postura de antrenor. La Florența a trăit una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale de jucător.

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Fostul internațional a dezvăluit că, în trecut, a primit o propunere concretă din partea clubului viola pentru a prelua echipa Primavera.

Mutu, ofertat de Fiorentina: „Am fost aproape”

Mutu a explicat că nu și-a mai dorit să lucreze la nivel de tineret, după experiența avută pe banca naționalei U21 a României.

„Așa cum vorbeam și cu foștii mei colegi, nu tuturor li se întâmplă să avem oportunitatea cum a avut-o Cristi (n.r. Chivu la Inter), că vorbim de un român. El a rămas în club mulți ani.

Să facem un exercițiu de imaginație. Eu am fost aproape să intru în club când era Daniele Prade acolo. Am fost aproape să iau întâi Primavera, am zis că nu mai vreau să mă întorc, că deja fusesem la U21.

Atunci i-am zis că dacă vrea și are ceva în cap pentru mine, mai este U23”, a spus Mutu, conform digisport.ro.

FOTO. Adrian Mutu, ovaționat la evenimentul special organizat de Fiorentina

Întrebat dacă și-ar dori să ajungă într-o zi antrenorul primei echipe, Mutu nu și-a ascuns atașamentul față de formația din Florența.

Îți dai seama. Nu mai zic de Italia, mai zic și de Fiorentina. E greu Adrian Mutu, antrenor român

Mutu despre Chivu: „A fost băiat deștept”

Mutu a vorbit și despre parcursul lui Cristi Chivu la Inter, de la echipele de juniori până la prima formație, alături de care a câștigat titlul și Cupa Italiei în sezonul trecut.

„Cristian a fost pregătit în asta. A fost trimis la Parma, sigur a avut și Inter interes să-l călească. Au avut un plan cu el, s-a văzut clar.

Bineînțeles că și Cristi a fost băiat deștept și bun și a știut să profite. El a câștigat titlul la Primavera, a jucat și în Champions League. A fructificat la maximum Cristi, a fost băiat deștept”, a mai spus acesta.

Mutu a evoluat pentru Fiorentina între 2006 și 2011 și a rămas una dintre figurile importante din istoria recentă a clubului.

Mutu le-a pregătit de-a lungul carierei pe FC Voluntari, FC U Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

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