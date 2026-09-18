Ce poveste de viață!  Avea un salariu de 800 de euro în 2023, iar acum a fost convocat la naționala Germaniei » Cine e puștiul-minune
Foto: Imago
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Ce poveste de viață! Avea un salariu de 800 de euro în 2023, iar acum a fost convocat la naționala Germaniei » Cine e puștiul-minune

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 10:37
  • Younes Ebnoutalib (23 de ani), atacantul de la Eintracht Frankfurt, are o poveste de viață aparte.
  • În urmă cu doi ani, fotbalistul a rămas fără echipă timp de 7 luni, iar apoi s-a transferat în liga a 4-a din Germania. Acum a fost convocat în premieră la naționala lui Jurgen Klopp (59 de ani)!
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Younes Ebnoutalib este un tânăr atacant german care și-a început cariera la Frankfurt, orașul său natal. În vara anului 2023 a făcut pasul la echipa de seniori a italienilor de la Perugia.

Jumătate de an mai târziu și-a reziliat contractul cu echipa din Serie C și a rămas fără angajament mult timp.

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Povestea incredibilă a lui Younes Ebnoutalib

Younes Ebnoutalib nu a dus o viață ușoară la Perugia. Avea un salariu de doar 800 de euro pe lună, dintre care 450 îi cheltuia pe chirie.

Locuia împreună cu alți 10 fotbaliști și avea mai multe probleme din cauză că nu știa să vorbească limba italiană. O mare lovitură pentru Ebnoutalib a venit în momentul când a suferit o fractură de metatarsian, care a dus la despărțirea de Perugia, scrie ca.sports.yahoo.com.

Younes Ebnoutalib a rămas mai bine de jumătate de an fără echipă, iar cariera sa părea să se îndrepte spre final. Dar atacantul a refuzat să renunțe.

În iulie 2024, Giessen, echipă din liga a patra din Germania la acea vreme, l-a transferat pe Ebnoutalib. Germanul și-a arătat calitățile și, după jumătate de an, a făcut pasul la Elversberg, formație care joacă în Bundesliga în acest sezon.

Elversberg a plătit atunci doar 100.000 de euro pentru Younes Ebnoutalib, care a impresionat rapid prin jocul său.

8 milioane de euro
este cota de piață din prezent a lui Younes Ebnoutalib, conform Transfermarkt

Nu a avut un început foarte bun, dar în a doua jumătate a sezonului trecut, atacantul german a explodat la Elversberg. A marcat 9 goluri în 9 meciuri!

A jucat în total 25 de meciuri pentru echipă, în care a marcat 12 goluri. Evoluțiile sale impresionante au atras atenția celor de la Eintracht Frankfurt, care l-au transferat la începutul acestui an pentru 8 milioane de euro.

A debutat cu gol împotriva Borussiei Dortmund, scor 3-3, într-un meci de pe 9 ianuarie din Bundesliga. Younes Ebnoutalib s-a accidentat mai apoi, dar a revenit cu forțe proaspete în acest sezon.

În 4 meciuri jucate pentru Eintracht Frankfurt, Ebnoutalib a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive.

După câteva sezoane în care Ebnoutalib s-a confruntat cu numeroase probleme, a venit acum probabil cea mai bună veste din viața lui: a fost convocat în premieră la naționala Germaniei!

Reprezentativa lui Jurgen Klopp se pregătește pentru debutul în Liga Națiunilor. În primele 4 meciuri, Germania va juca cu Olanda (24 septembrie), Grecia (27 septembrie), Serbia (1 octombrie) și returul cu Grecia (4 octombrie).

Younes Ebnoutalib are centura neagră la Taekwondo

Tatăl fotbalistului, Faissal, a fost și el sportiv. Acesta a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney.

Younes Ebnoutalib i-a călcat pe urme tatălui său și a obținut centura neagră la Taekwondo, dar a ales să continue să joace fotbal.

Lotul naționalei Germaniei

Lotul anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Olanda și Grecia:

  • Portari: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax).
  • Fundași: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).
  • Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds).
  • Atacanți: Younes Ebnoutalib (Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).

Al doilea lot anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Serbia și Grecia:

  • Portari: Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern).
  • Fundași: Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle).
  • Mijlocași: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)
  • Atacanți: Jonathan Burkardt (Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).

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