„Nu mă mai grăbesc”  Adrian Mutu, despre viitorul său: „Aștept ocazia potrivită” » Ce spune despre perioada petrecută la Petrolul 

Adrian Mutu (46 de ani), fostul selecționer al naționalei U21, a vorbit despre viitorul său în cariera de antrenor.

Ultima echipă antrenată de Adi Mutu a fost Petrolul Ploiești, acolo unde a rezistat doar două luni și jumătate.

Adrian Mutu, despre viitorul său ca antrenor: „Aștept ocazia potrivită, nu mă grăbesc”

„Briliantul” a vorbit despre discuțiile pe care le-a avut cu diferite cluburi în ultima perioadă, dar și despre scurta aventură de la Petrolul.

„În ultima vreme au fost oferte și din țară, dar mai ales din străinătate. La unele nu mi-a convenit țara, la unele nu mi-au convenit condițiile. Am decis să mai aștept.

După ultima experiență la Petrolul, la care cred eu că am luat o decizie... M-am grăbit puțin înainte de a accepta-o. O decizie pripită, dar cu sufletul. Țin la Petrolul.

Am zis să aștept ocazia potrivită, să nu mă grăbesc. Nu am de ce”, a declarat Adrian Mutu, pentru digisport.ro.

8 echipe a antrenat Adrian Mutu

De la debutul său ca antrenor, Adrian Mutu a pregătit mai multe formații, atât din România, cât și din afara țării.

Acesta le-a condus pe FC Voluntari, Al-Wahda U21, România U21, FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul Ploiești.

La Rapid, Mutu a avut cea mai bună perioadă din cariera sa de antrenor, reușind să califice echipa în play-off-ul Ligii 1.

