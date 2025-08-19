„Vrea să îl distrugă cu orice preț!” Adrian Mititelu explică de ce Blănuță nu va pleca de la FC U Craiova: „El vrea în Rusia. Va primi o lecție”
Vladislav Blănuță a evoluat sezonul precedent la U Cluj, sub formă de împrumut/ Foto: sportpictures.eu
Liga 3

„Vrea să îl distrugă cu orice preț!” Adrian Mititelu explică de ce Blănuță nu va pleca de la FC U Craiova: „El vrea în Rusia. Va primi o lecție”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 16:55
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 16:55
  • Adrian Mititelu (57 de ani) a vorbit despre situația lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul celor de la FC U Craiova 1948.

Blănuță a revenit în această vară la formația patronată de Adrian Mititelu, după ce în sezonul precedent a evoluat la U Cluj, sub formă de împrumut.

Haos la FC U Craiova Adrian Mititelu i-a înjurat pe fotbaliștii săi, după ce au refuzat să se antreneze! 3 jucători au fost dați afară
Citește și
Haos la FC U Craiova Adrian Mititelu i-a înjurat pe fotbaliștii săi, după ce au refuzat să se antreneze! 3 jucători au fost dați afară
Citește mai mult
Haos la FC U Craiova Adrian Mititelu i-a înjurat pe fotbaliștii săi, după ce au refuzat să se antreneze! 3 jucători au fost dați afară

Adrian Mititelu, despre Vladislav Blănuță: „Va primi o lecție”

Patronul oltenilor a dezvăluit că a avut parte în această vară de mai multe oferte pentru atacantul în vârstă de 23 de ani, însă nimic nu s-a concretizat din cauza agentului fotbalistului.

Acum, Blănuță riscă să-și continue cariera în Liga 3. FC U Craiova nu a primit licența pentru a evolua în eșalonul secund, fiind automat retrogradată în cel de-al treilea.

„Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat.

Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață.

Vladislav Blănuță a marcat de 12 ori pentru U Cluj, în 37 de partide/ Foto:sportpictures.eu Vladislav Blănuță a marcat de 12 ori pentru U Cluj, în 37 de partide/ Foto:sportpictures.eu
Vladislav Blănuță a marcat de 12 ori pentru U Cluj, în 37 de partide/ Foto:sportpictures.eu

Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea.

În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ.

Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat”, a declarat Mititelu, conform fanatik.ro.

Adrian Mititelu: „El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri”

Mititelu a vorbit și despre oportunitățile importante ratate de Blănuță, însă atacantul și-a dorit cu orice preț să se transfere în Rusia.

„A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia.

El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin.

El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună.

Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a continuat Adrian Mititelu.

1.800.000 de euro
este cota lui Blănuță, potrivit transfermarkt.ro

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

FCU Craiova, eliminată surprinzător  Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României
Cupa Romaniei
21:50
FCU Craiova, eliminată surprinzător Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României
Citește mai mult
FCU Craiova, eliminată surprinzător  Echipa lui Mititelu, trimisă acasă de o formație din Liga 3 » Toate rezultatele din Cupa României
Ce se întâmplă cu FCU Craiova  Adrian Mititelu, detalii despre viitorul formației oltene: „Pentru asigurarea continuității”
Liga 3
16:50
Ce se întâmplă cu FCU Craiova Adrian Mititelu, detalii despre viitorul formației oltene: „Pentru asigurarea continuității”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu FCU Craiova  Adrian Mititelu, detalii despre viitorul formației oltene: „Pentru asigurarea continuității”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Adrian Mititelu liga 3 fc u craiova fcu craiova Vladislav Blănuță
Știrile zilei din sport
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Special
09:07
Sportivii români vor să plece Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Citește mai mult
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Superliga
09:26
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Citește mai mult
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Superliga
11:32
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Citește mai mult
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Superliga
10:07
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Citește mai mult
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:29
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
17:54
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
16:58
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Europa League
12:16
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Citește mai mult
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Campionate
11:08
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Citește mai mult
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Superliga
10:13
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Citește mai mult
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Superliga
13:11
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Citește mai mult
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 38 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 17 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
20.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share