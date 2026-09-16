Mesaj pentru neconvocați Gică Hagi s-a adresat jucătorilor care n-au prins lotul: „Mai am două zile să mă gândesc”

Gică Hagi (61 de ani) a făcut câteva dezvăluiri în privința în lotului final pe care îl va alege pentru primele 4 dueluri din Liga Națiunilor și le-a transmis un mesaj celor care vor rămâne acasă la această acțiune.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Selecționerul a susținut o conferință de presă înaintea startului competiției, unde a transmis că lista finală va include mai mulți jucători cu experiență la nivel internațional.

Gică Hagi, despre cei care vor rata lotul final: „Cu siguranță sunt printre cei mai buni din România”

Totuși, Hagi a încercat să le mențină un moral bun și celor care nu vor prinde lotul final, dar care ar putea conta în acțiunile viitoare.

„Cei care nu vor fi… îmi pare rău, cu siguranță sunt printre cei mai buni din România, dar vom merge cu cei despre care considerăm că vor face un fotbal foarte bun.

Mai sunt și alți jucători pe lângă cei din lotul extins. Nu uitați de U21, U19. Mai am timp două zile să mă gândesc. Cu siguranță vor fi mulți jucători cu experiență internațională. Apoi vom vedea!”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

Întrebat despre absența lui Andrei Cordea de pe lista preliminară, acesta fiind unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga, Hagi a transmis:

„Iarăși, am încredere în jucătorii asupra cărora am făcut evaluarea. Avem un număr destul de mare de jucători. Noi credem că jucătorii care ne pot aduce obiectivul sunt cei pe care îi veți vedea vineri”.

Lotul final va fi anunțat de selecționer vineri, 18 septembrie.

Lista preliminară a celor 48 de jucători luați în calcul de Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport