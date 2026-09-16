Doliu în familia Kovacs Tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs a murit la vârsta de 84 de ani
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Doliu în familia Kovacs Tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs a murit la vârsta de 84 de ani

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.09.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 16.09.2026, ora 15:55
  • Istvan (Tisza) Kovacs, tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.
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Părintele celor doi „centrali” a fost o figură importantă pentru fotbalul din județul Satu Mare, evoluând atât ca jucător, cât și ca antrenor.

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A murit tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs

Vestea tristă a fost confirmată de presa locală, care i-a dedicat un mesaj emoționant acestuia.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Kovacs (Tisza) Istvan, tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs Kovacs, un om care și-a legat întreaga viață de fotbal și care a reprezentat o figură emblematică pentru istoria acestui sport în zona Careiului și în județul Satu Mare.

Născut la 19 noiembrie 1941, Kovacs (Tisza) Istvan a trăit pentru fotbal și a lăsat în urmă o moștenire care depășește rezultatele și anii petrecuți pe teren.

Ca jucător, a evoluat la Victoria, Recolta Carei și Câmpina, iar mai târziu și-a continuat activitatea ca antrenor, pregătind echipele din Berveni, Căpleni, Cămin și Lucăceni.

În aceste momente grele, ne exprimăm întreaga compasiune și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Kovacs (Tisza) Istvan.

Drum lin, Tisza bacsi!”, a transmis publicația gazetanord-vest.ro.

Daniel Stanciu, despre Istvan Kovacs: „A avut niște probleme personale foarte mari”

În urmă cu o săptămână, Daniel Stanciu transmitea că Istvan Kovacs s-a confruntat cu probleme personale serioase, fapt care ar putea fi o explicație pentru prestațiile sale modeste din ultima vreme, dar care ar putea avea legătură și cu decesul tatălui său.

„Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar, acum ceva timp, Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari. Probabil, chestiile astea l-au afectat și îl afectează în continuare.

Chiar nu știu, nu mi-am permis eu să întreb. Poate fi și asta o explicație, dar, știi cum e, lumea, când vine la meci, și echipele implicate nu trebuie să țină cont de lucrurile astea. Nu e ușor. Poate fi și asta o explicație, nu o scuză. Nu-mi permit eu să vorbesc.

Eu îl apreciez foarte mult pe Istvan Kovacs. Eu merg des la meciuri de Champions League, m-am nimerit la meciuri tari conduse de el și chiar eram mândru că era o brigadă din România”, a declarat Daniel Stanciu, conform digisport.ro.

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