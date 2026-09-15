Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat

- Derby-ul dintre IJsselmeervogels și GVVV, din liga a treia din Olanda, a fost abandonat definitiv la scorul de 0-2 din cauza unor scene brutale petrecute la pauză.
- Antrenorul secund al oaspeților e acuzat că l-a lovit violent în față pe Quiermo Dumay (25 de ani) și i-a rupt mai mulți dinți.
Incidentul șocant s-a petrecut sâmbătă, în meciul din etapa #5 din Tweede Divisie.
Antrenorul secund al GVVV i-a rupt dinții lui Quiermo Dumay
La pauza meciului, Jhon van Beukering l-ar fi lovit brutal pe Quiermo Dumay, jucătorul de la IJsselmeervogels, în timp ce se îndrepta spre vestiare.
Fotbalistul olandez a fost lovit atât de puternic în față încât și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit la pământ. Acesta a sângerat puternic și s-a ales cu mai mulți dinți rupți, conform bild.de.
Quiermo Dumay a fost transportat imediat la spital, acolo unde a primit mai multe îngrijiri medicale. Clubul IJsselmeervogels a depus și o plângere la poliție.
Echipa gazdă nu a mai vrut să continue partida, iar arbitrul a decis să o abandoneze la pauză, la scorul de 2-0 pentru GVVV.
Și poliția a fost nevoită să intervină după meci, atunci când suporterii celor două cluburi au intrat într-un conflict.
A lovit ca un luptător de stradă. Willem Leushuis, antrenorul echipei IJsselmeervogels
Jhon van Beukering respinge acuzațiile
Jhon van Beukering, cel care este acuzat că l-a lovit brutal pe Quiermo Dumay, a prezentat o relatare diferită a evenimentului.
Antrenorul secund de la GVVV susține că jucătorii și membrii staff-ului echipei sale au fost mai întâi agresați de adversari.
Cu toate acestea, clubul GVVV a luat deja măsuri. Antrenorul principal Dennis van Beukering și fratele acestuia, care este implicat în scandal, au fost suspendați din funcții.
Quiermo Dumay a fost transferat de IJsselmeervogels în vara aceasta chiar de la GVVV, formație pentru care a evoluat în ultimele 4 sezoane.