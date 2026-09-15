Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat
Foto: Imago
Campionate

Scene brutale în Olanda Antrenorul secund, acuzat că i-a rupt dinții jucătorului advers » Meciul a fost abandonat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 19:17
  • Derby-ul dintre IJsselmeervogels și GVVV, din liga a treia din Olanda, a fost abandonat definitiv la scorul de 0-2 din cauza unor scene brutale petrecute la pauză.
  • Antrenorul secund al oaspeților e acuzat că l-a lovit violent în față pe Quiermo Dumay (25 de ani) și i-a rupt mai mulți dinți.
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Incidentul șocant s-a petrecut sâmbătă, în meciul din etapa #5 din Tweede Divisie.

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Antrenorul secund al GVVV i-a rupt dinții lui Quiermo Dumay

La pauza meciului, Jhon van Beukering l-ar fi lovit brutal pe Quiermo Dumay, jucătorul de la IJsselmeervogels, în timp ce se îndrepta spre vestiare.

Fotbalistul olandez a fost lovit atât de puternic în față încât și-a pierdut cunoștința și s-a prăbușit la pământ. Acesta a sângerat puternic și s-a ales cu mai mulți dinți rupți, conform bild.de.

Quiermo Dumay a fost transportat imediat la spital, acolo unde a primit mai multe îngrijiri medicale. Clubul IJsselmeervogels a depus și o plângere la poliție.

Echipa gazdă nu a mai vrut să continue partida, iar arbitrul a decis să o abandoneze la pauză, la scorul de 2-0 pentru GVVV.

Și poliția a fost nevoită să intervină după meci, atunci când suporterii celor două cluburi au intrat într-un conflict.

A lovit ca un luptător de stradă. Willem Leushuis, antrenorul echipei IJsselmeervogels

Jhon van Beukering respinge acuzațiile

Jhon van Beukering, cel care este acuzat că l-a lovit brutal pe Quiermo Dumay, a prezentat o relatare diferită a evenimentului.

Antrenorul secund de la GVVV susține că jucătorii și membrii staff-ului echipei sale au fost mai întâi agresați de adversari.

Cu toate acestea, clubul GVVV a luat deja măsuri. Antrenorul principal Dennis van Beukering și fratele acestuia, care este implicat în scandal, au fost suspendați din funcții.

Quiermo Dumay a fost transferat de IJsselmeervogels în vara aceasta chiar de la GVVV, formație pentru care a evoluat în ultimele 4 sezoane.

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