Zidane, pregătit să intervină Planul lui „Zizou” pentru a aplana conflictul dintre Mbappe - Dembele

Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, ar urma să intervină în conflictul dintre Kylian Mbappe (27 de ani) și Ousmane Dembele (29 de ani).

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, colegi la naționala Franței, foști coechipieri la PSG în sezonul 2023-2024, s-au contrat în declarații de la distanță cu o lună înaintea decernării Balonului de Aur.

Zidane, gata să intervină în conflictul dintre Mbappe și Dembele

Numit selecționer al Franței pe 28 iulie, în locul lui Didier Deschamps, Zidane nu a debutat încă pe banca „Cocoșului Galic”, însă este pregătit să facă demersuri pentru a rezolva situația.

Potrivit RMC Sport, „Zizou” intenționează să profite de următoarea acțiune a naționalei „Les Bleus” în Liga Națiunilor pentru a-i aduce față în față pe Mbappe și Dembele, în încercarea de a aplana conflictul dintre cei doi.

Programul Franței în Liga Națiunilor:

25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)

28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)

2 octombrie: Franța - Italia (21:45)

5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)

12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)

15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)

Ousmane Dembele și Kylian Mbappe la naționala Franței. Foto: IMAGO

De unde a pornit conflictul dintre Kylian Mbappe și Ousmane Dembele

După ce vârful lui Real Madrid a spus într-un interviu pentru France Football că „Dembele a fost văzut mereu ca un jucător talentat, dar eu am fost alesul”, atacantul lui PSG i-a răspuns acid în L'Equipe:

„Întotdeauna am fost în coada clasei și am muncit din greu. De-a lungul întregii mele cariere, nu am scos niciun cuvânt, am muncit incredibil de mult”.

Eu nu m-am văzut niciodată ca alesul, însă am perseverat, iar anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la PSG. Vedem ce va fi anul acesta: fără presiune, o luăm ușor. Ousmane Dembele, atacant PSG

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport