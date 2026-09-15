Zidane, pregătit să intervină Planul lui „Zizou” pentru a aplana conflictul dintre Mbappe - Dembele
Zinedine Zidane/ Foto: IMAGO
Campionate

Zidane, pregătit să intervină Planul lui „Zizou” pentru a aplana conflictul dintre Mbappe - Dembele

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 22:56
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 22:57
  • Zinedine Zidane (54 de ani), selecționerul Franței, ar urma să intervină în conflictul dintre Kylian Mbappe (27 de ani) și Ousmane Dembele (29 de ani).
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Kylian Mbappe și Ousmane Dembele, colegi la naționala Franței, foști coechipieri la PSG în sezonul 2023-2024, s-au contrat în declarații de la distanță cu o lună înaintea decernării Balonului de Aur.

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Zidane, gata să intervină în conflictul dintre Mbappe și Dembele

Numit selecționer al Franței pe 28 iulie, în locul lui Didier Deschamps, Zidane nu a debutat încă pe banca „Cocoșului Galic”, însă este pregătit să facă demersuri pentru a rezolva situația.

Potrivit RMC Sport, „Zizou” intenționează să profite de următoarea acțiune a naționalei „Les Bleus” în Liga Națiunilor pentru a-i aduce față în față pe Mbappe și Dembele, în încercarea de a aplana conflictul dintre cei doi.

Programul Franței în Liga Națiunilor:

  • 25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)
  • 28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)
  • 2 octombrie: Franța - Italia (21:45)
  • 5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)
  • 12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)
Ousmane Dembele și Kylian Mbappe la naționala Franței. Foto: IMAGO Ousmane Dembele și Kylian Mbappe la naționala Franței. Foto: IMAGO
Ousmane Dembele și Kylian Mbappe la naționala Franței. Foto: IMAGO

De unde a pornit conflictul dintre Kylian Mbappe și Ousmane Dembele

După ce vârful lui Real Madrid a spus într-un interviu pentru France Football că „Dembele a fost văzut mereu ca un jucător talentat, dar eu am fost alesul”, atacantul lui PSG i-a răspuns acid în L'Equipe:

„Întotdeauna am fost în coada clasei și am muncit din greu. De-a lungul întregii mele cariere, nu am scos niciun cuvânt, am muncit incredibil de mult”.

Eu nu m-am văzut niciodată ca alesul, însă am perseverat, iar anul trecut am fost răsplătit cu un sezon fantastic la PSG. Vedem ce va fi anul acesta: fără presiune, o luăm ușor. Ousmane Dembele, atacant PSG

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