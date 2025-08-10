Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu CS Păulești, formație din eșalonul al treilea.

În sezonul trecut, Petre a jucat la Concordia Chiajna, în liga secundă.

Adrian Petre a semnat cu CS Păulești

După despărțirea de Concordia, Adrian Petre își va continua cariera în Liga 3, la CS Păulești, Anunțul a fost făcut de patronul echipei, Claudiu Blaga.

„Adi Petre a semnat un contract cu CS Păulești. Contractul este mai mult legat de revenirea lui medicală.

A avut niște probleme și nu a putut juca la nivelul la care își dorea. Am decis să ne ajutăm reciproc. Vreau să promovăm în Liga 2.

Adi este bine, marchează goluri în partidele amicale. Clar, este peste nivelul din Liga 3. Are niște probleme la spate, o mică hernie de disc.

Problemele sale au fost tratate superficial, iar acum este sub un tratament și este pe drumul cel bun.

Eu zic că o să vedem un alt Adrian Petre în acest sezon. El are nevoie de încredere. Trebuie să fie susținut.

Este o vârstă perfectă pentru el, pentru a-și da seama de greșelile pe care le-a făcut. Are liniște aici, are de toate”, a declarat Claudiu Blaga pentru digisport.ro.

Declinul lui Adrian Petre

Performanțele sale l-au adus în atenția celor de la FCSB, care în februarie 2020 au plătit suma de 800.000 de euro danezilor de la Esbjerg pentru transferul lui.

Cu toate acestea, Petre a reușit să înscrie doar 3 goluri în 16 meciuri pentru echipa bucureșteană.

După perioada petrecută la FCSB, Petre a continuat să evolueze în prima ligă a României, îmbrăcând tricoul celor de la Farul Constanța și FC Hermannstadt.

12 goluri a marcat Adrian Petre în Liga 1

La începutul anului 2024, Adrian Petre a devenit jucător liber de contract după ce FC Hermannstadt a decis să renunțe la serviciile sale.

Ulterior, a semnat cu CS Tunari, echipă cu care a retrogradat în Liga 3. În debutul sezonului 2024-2025, Petre a semnat un contract cu Concordia Chiajna, alături de care a terminat pe locul 5, în grupa B din play-out

