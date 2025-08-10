Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică

U CRAIOVA - HERMANNSTADT. Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb de la distanță.

Transferat în această vară de la Kryvbas, Romanchuk a bifat deja golul cu numărul 3. Iar două dintre reușite au fost de generic!

U CRAIOVA - HERMANNSTADT. Oleksandr Romanchuk, gol de senzație

În minutul 31 al partidei din etapa a cincea, fundașul ucrainean a primit mingea la 30 de metri distanță de poarta adversă, a trecut elegant de Balaure și a șutat puternic.

Căbuz a plonjat spectaculos, însă nu a ajuns la balonul plasat perfect de stoperul ucrainean, sub bară.

Este al doilea gol marcat de Romanchuk în Liga 1. Tot el a deschis scorul și cu UTA Arad, în prima etapă.

Ucraineanul a dat tonul revenirii în „dubla” cu FK Sarajevo din turul 2 preliminar al Conference League.

Atunci, a trimis mingea în vinclu și a redus din diferență în manșa tur, scor 1-2. Ulterior, trupa lui Mirel Rădoi s-a impus în Bănie cu 4-0 și a obținut calificarea în runda următoare.

