Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.

După ce, în sezonul trecut, Palace câștigase Cupa Angliei, formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus și în duelul cu Liverpool, campioana din Premier League.

Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei

Liverpool a deschis scorul în minutul 4 al partidei, grație reușitei debutantului Hugo Ekitike.

Ulterior, la doar 10 minute distanță, Mateta a restabilit egalitatea pe tabelă, după ce a transformat penalty-ul obținut de Sarr în urma duelului cu Virgil van Dijk.

Egalitatea a rezistat doar 4 minute, deoarece în minutul 21 celălalt debutant, Jeremie Frimpong, i-a readus pe „cormorani” în avantaj.

Scorul a rămas neschimbat până pe final, atunci când în minutul 77, Ismaila Sarr a marcat și a făcut 2-2. Datorită acestui rezultat, meciul a ajuns la loviturile de departajare.

„Cormoranii” au avut mare ghinion la penalty-uri, Salah, Mac Allister și Elliot ratând ținta. Doar Cody Gakpo a transformat cu succes.

Pentru Crystal Palace au ratat Eze și Sosa, dar au înscris Mateta și Sarr. Ulterior, Szoboszlai a egalat la doi, însă Devenny a înscris pentru Crystal Palace și a stabilit soarta meciului. Crystal Palace, noua supercampioană a Angliei.

Este pentru prima dată în istorie când Palace câștigă acest trofeu, totodată fiind abia al cincilea din întreaga istorie a clubului!

Crystal Palace va debuta în Premier League împotriva celor de la Chelsea, în timp ce Liverpool va primi vizita celor de la Bournemouth.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport