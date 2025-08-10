- Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.
După ce, în sezonul trecut, Palace câștigase Cupa Angliei, formația antrenată de Oliver Glasner s-a impus și în duelul cu Liverpool, campioana din Premier League.
Liverpool a deschis scorul în minutul 4 al partidei, grație reușitei debutantului Hugo Ekitike.
Ulterior, la doar 10 minute distanță, Mateta a restabilit egalitatea pe tabelă, după ce a transformat penalty-ul obținut de Sarr în urma duelului cu Virgil van Dijk.
Egalitatea a rezistat doar 4 minute, deoarece în minutul 21 celălalt debutant, Jeremie Frimpong, i-a readus pe „cormorani” în avantaj.
Scorul a rămas neschimbat până pe final, atunci când în minutul 77, Ismaila Sarr a marcat și a făcut 2-2. Datorită acestui rezultat, meciul a ajuns la loviturile de departajare.
„Cormoranii” au avut mare ghinion la penalty-uri, Salah, Mac Allister și Elliot ratând ținta. Doar Cody Gakpo a transformat cu succes.
Pentru Crystal Palace au ratat Eze și Sosa, dar au înscris Mateta și Sarr. Ulterior, Szoboszlai a egalat la doi, însă Devenny a înscris pentru Crystal Palace și a stabilit soarta meciului. Crystal Palace, noua supercampioană a Angliei.
Este pentru prima dată în istorie când Palace câștigă acest trofeu, totodată fiind abia al cincilea din întreaga istorie a clubului!
- Crystal Palace va debuta în Premier League împotriva celor de la Chelsea, în timp ce Liverpool va primi vizita celor de la Bournemouth.