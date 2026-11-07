Sabotat de MM? Adi Popa, acuzații incredibile: „Nea Gigi era dezinformat de cei care nu mă doreau”

Adrian Popa (38 de ani), jucător retras de la Steaua la finalul sezonului trecut, a dezvăluit un moment incredibil din perioda petrecută la FCSB.

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Fostul fotbalist a revenit în România în sezonul 2019-2020, sub formă de împrumut de la Reading, însă nu a reușit să bifeze foarte multe apariții, comparativ cu prima experiență la clubul patronul de Gigi Becali.

Adrian Popa: „Se treceau din pix trei kilograme în plus”

Popa susține că Mihai Stoica s-ar fi aflat printre cei care modificau kilogramele anumitor jucători, astfel încât aceștia să nu bifeze prea multe minute.

Lista cu greutățile jucătorilor ajungea la Gigi Becali, care alegea echipa ținând cont de informațiile primite.

„În perioada aceea, nea Gigi era dezinformat la maximum. Erau anumite persoane în club care nu mă doreau, ca să spun lucrurilor pe românește”, a declarat Adi Popa, potrivit digisport.ro.

Întrebat dacă se referă la Mihai Stoica, fostul mijlocaș a confirmat: „Ai dat tu numele… Îmi modificau inclusiv kilogramele la cântar. Noi ne cântăream aproape săptămânal, cred că uneori chiar de două ori pe săptămână.

Și, în funcție de cine se dorea să joace, de cine nu trebuia să joace, se treceau din pix trei kilograme în plus. Se întâmpla și cu mine, și cu Bizonul (n.r. - Harlem Gnohere) Și nea Gigi ținea cont de toate astea, se uita.

Eu nu am dovada concretă că se proceda așa, pentru că nu i-am prins făcând lucrul acesta, dar, într-o discuție, Gigi Becali mi-a zis: «Păi, uite, ai trei kilograme în plus!». Și eu i-am răspuns: «Păi, n-am cum, că ieri am făcut cântarul!»”.

Ulterior, fostul fotbalist a dezvăluit că Gigi Becali l-a verificat personal la antrenament, cerându-i să-și ridice tricoul.

„El mi-a zis: «Uite, tată, a ajuns lista la mine și ai atâtea kilograme». I-am spus că nu are cum să fie adevărat. Și nu cred că era altcineva din echipă care să-i fi trimis lista aceea. Și a venit odată la teren, m-a dezbrăcat, s-a uitat la mine și mi-a zis: «Păi, tată, tu nu ești gras!». «Cine v-a zis că sunt gras?»

Mi-a ridicat tricoul. «Ia, tată, ia să te văd!». S-a uitat la mine și a zis: «Ia uite, tu nu ești gras!». Și eu l-am întrebat: «Păi, cine v-a zis că sunt gras?». «Păi, ăștia așa mi-au zis, că ești gras!». Și atunci i-am zis: «Deci de-aia nu prind eu lotul, nu?»”, a mai spus Popa.

230 de meciuri a bifat Adi Popa pentru FCSB, în total în cele două perioade, cucerind 3 titluri, două Cupe și o Supercupă a României

După primele 4 sezoane și jumătate petrecute la FCSB, Adi Popa a ajuns la Reading, care plătit 600.000 de euro pentru transferul său, în ianuarie 2017.

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