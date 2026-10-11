Probleme pentru Craiova Vești proaste pentru doi titulari, care ar fi trebuit să revină pe gazon +27 foto
Foto: sportpictures.eu
Superliga

Probleme pentru Craiova Vești proaste pentru doi titulari, care ar fi trebuit să revină pe gazon

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 14:28
  • Adrian Rus (30 de ani) și Monday Etim (27 de ani) rămân în continuare indisponibili pentru Universitatea Craiova.
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Vești proaste pentru campioana României cu doar câteva zile înainte de debutul în faza principală din Conference League.

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Adrian Rus, OUT încă o lună

Fundașul oltenilor s-a accidentat în prima repriză a partidei cu FC Voluntari (3-1), în runda #6 din Superliga. Meciul s-a jucat pe 23 august.

Au existat temeri că Rus ar fi suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, însă RMN-ul a infirmat acest scenariu. Diagnosticul a fost de întindere de gradul 1 la ligamentul colateral.

Craiova anunțase că stoperul va lipsi maxim o lună, dar lucrurile s-au complicat între timp. Rus are în continuare probleme și va mai avea nevoie de o lună de recuperare, potrivit fanatik.ro.

Astfel, internaționalul român ar urma să revină abia în luna noiembrie, după pauza internațională.

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (12).jpg
Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (12).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Monday Etim rămâne indisponibil

Atacantul s-a accidentat în confruntarea cu FCSB, pierdută cu scorul de 5-0. Nigerianul a fost schimbat în minutul 65 al acelei partide, după ce s-a așezat pe gazon și a făcut semn că nu mai poate continua.

Potrivit sursei citate, Etim nu are o accidentare gravă, dar, ca și în cazul lui Rus, nu va putea evolua în meciurile din luna octombrie ale oltenilor.

Monday Etim/ Foto: GOLAZO.ro Monday Etim/ Foto: GOLAZO.ro
Monday Etim/ Foto: GOLAZO.ro

Craiova se pregătește pentru meciul cu Csikszereda, programat de la ora 18:00. Joi, campioana României o va primi pe Getafe, în primul meci din Conference League. Duelul se joacă de la 19:45 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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