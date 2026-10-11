Probleme pentru Craiova Vești proaste pentru doi titulari, care ar fi trebuit să revină pe gazon

Adrian Rus (30 de ani) și Monday Etim (27 de ani) rămân în continuare indisponibili pentru Universitatea Craiova.

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Vești proaste pentru campioana României cu doar câteva zile înainte de debutul în faza principală din Conference League.

Adrian Rus, OUT încă o lună

Fundașul oltenilor s-a accidentat în prima repriză a partidei cu FC Voluntari (3-1), în runda #6 din Superliga. Meciul s-a jucat pe 23 august.

Au existat temeri că Rus ar fi suspect de ruptură a ligamentelor încrucișate, însă RMN-ul a infirmat acest scenariu. Diagnosticul a fost de întindere de gradul 1 la ligamentul colateral.

Craiova anunțase că stoperul va lipsi maxim o lună, dar lucrurile s-au complicat între timp. Rus are în continuare probleme și va mai avea nevoie de o lună de recuperare, potrivit fanatik.ro.

Astfel, internaționalul român ar urma să revină abia în luna noiembrie, după pauza internațională.

Monday Etim rămâne indisponibil

Atacantul s-a accidentat în confruntarea cu FCSB, pierdută cu scorul de 5-0. Nigerianul a fost schimbat în minutul 65 al acelei partide, după ce s-a așezat pe gazon și a făcut semn că nu mai poate continua.

Potrivit sursei citate, Etim nu are o accidentare gravă, dar, ca și în cazul lui Rus, nu va putea evolua în meciurile din luna octombrie ale oltenilor.

Monday Etim/ Foto: GOLAZO.ro

Craiova se pregătește pentru meciul cu Csikszereda, programat de la ora 18:00. Joi, campioana României o va primi pe Getafe, în primul meci din Conference League. Duelul se joacă de la 19:45 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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