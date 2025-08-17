De ce lipsește Șut Mijlocașul FCSB, nici pe bancă la derby-ul cu Rapid » Explicația lui Charalambous

RAPID - FCSB. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a explicat de ce nu l-a inclus în lot pe Adrian Șut (26 de ani).

Jucător de bază la FCSB, fiind chiar și căpitan în anumite partide, mijlocașul nu se află nici măcar pe banca de rezerve la derby-ul de pe Arena Națională.

RAPID - FCSB. Elias Charalambous: „Adrian Șut a simțit o durere la antrenament”

Acesta este primul meci din sezonul 2025/26 în care Charalambous nu se bazează pe Șut. A jucat deja aproape 900 de minute.

„E un derby. Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Sper să fie un meci bun, suntem pregătiți pentru un joc greu. Sper să facem un meci bun și să câștigăm trei puncte.

Cercel are o accidentare, va reveni peste o săptămână, poate. Adi (n.r. Adrian Șut) a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot ”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Rapid - FCSB, echipe de start

Rapid: Stolz - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, Keita - Dobre, Gojkovic, Hazrollaj - Baroan

: Constantin Gâlcă FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Tănase, Olaru - Toma, Politic, Oct. Popescu

Elias Charalambous Stadion : Arena Națională (București)

: Arena Națională (București) Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ioan Corb / Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Iulian Dima

