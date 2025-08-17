Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț 8-0. Nemțenii și-au cerut scuze public față de suporteri.

Ilfovenii au urcat, temporar, pe loc de play-off, în clasamentul din Liga 2.

Golurile ilfovenilor au fost marcate de Pop (minutul 14), Carnat (minutele 30 și 72), Grigore (minutul 39), Bălașa (minutul 58), Wiktorski (minutul 64 - autogol), Samake (minutul 66) și Neicuțescu (minutul 86).

Prima reacție a celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, după eșecul dur suferit cu Concordia Chiajna, 0-8

Clubul a emis un comunicat, pe rețelele de socializare, prin care transmite regrete pentru rezultatul înregistrat și le cere fanilor să nu mai reacționeze agresiv.

„La un asemenea scor, orice cuvânt este de prisos. Nici scuzele nu pot mulțumi pe nimeni.

Rezultatul este rușinos și, poate, este cea mai severă înfrângere din istoria fotbalului de la Piatra Neamț. Sigur este cea mai severă din istoria recentă, adică de după 1990.

Rămâne rugămintea către voi, toți cei care puteți scrie mesaje aici, să nu jigniți pe nimeni. Evident că se poate critica, evident că asta nu poate supăra pe nimeni, dar nu jigniți pe nimeni.

Rămânem cu rugămintea asta și cu speranța că ne veți înțelege din acest punct de vedere”, se arată în comunicatul emis de Ceahlăul Piatra Neamț, pe pagina oficială de Facebook.

Clubul din Piatra Neamț ocupă, în acest moment, locul 12 în clasamentul din Liga 2, cu 4 puncte obținute în 3 partide disputate.

-7 este golaverajul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, după înfrângerea împotriva celor de la Concordia Chiajna, 0-8

În etapa următoare, elevii lui Marco Veronese vor întâlni, pe teren propriu, CS Dinamo.

Concordia Chiajna urcă pe loc de play-off

Succesul istoric împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț, 8-0, a ajutat trupa pregătită de Nicolae Dică să urce, temporar, pe loc de play-off.

Concordia Chiajna se află pe locul 6, cu 6 puncte obținute. Ilfovenii pot fi depășiți în clasament numai de Corvinul Hunedoara, care are 4 puncte și un meci mai puțin disputat.

Echipa lui Florin Maxim va întâlni Sepsi mâine, de la ora 17:00, la Sfântu Gheorghe.

