„Nu rămâne nimeni cu autogolul!” Silviu Lung a explicat gafa imensă din startul partidei cu Csikszereda: „Se șterge!”

Gruparea din Bănie a început meciul din etapa #6 de la 0-1, după o fază la care Nikola Stevanovic și Silviu Lung au părut a fi cu gândul în altă parte.

Aflat în colțul careului, fundașul sârb a trimis prea puternic mingea spre propriul portar, iar acesta nu a reușit să o oprească în drumul spre plasă.

Până la urmă, elevii lui Mirel Rădoi au reușit să-și revină și s-au impus grație celor două goluri marcate de francezul Steven Nsimba.

„A fost o partidă dificilă. A fost o deplasare grea, având în vedere că suntem plecați de 5 zile și că suntem mereu pe drumuri. Ne bucurăm că am obținut cele 3 puncte, în pofida debutului mai slab de meci.

Am deschis un pic unghiul pentru pasă, iar pasa a venit un pic cam tare. M-a prins pe contră și până la urmă nu am mai ajuns la ea. Nu rămâne nimeni cu autogolul. Se șterge. Am câștigat 3 puncte și asta este cel mai important lucru.

Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine. În 90 de minute se pot întâmpla foarte multe lucruri! Important e să mergi mai departe și mă bucur că am reușit să întoarcem”, a declarat Lung, potrivit digisport.ro.

