„Nu ne e frică de ei" Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League" + Ce a spus despre revenirea lui Olaru
Adrian Șut FOTO: Sport Pictures
Europa League

„Nu ne e frică de ei” Adrian Șut nu acceptă un nou pas greșit: „Nu luăm în calcul Conference League” + Ce a spus despre revenirea lui Olaru

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.08.2025, ora 21:16
alt-text Actualizat: 13.08.2025, ora 21:17
  • DRITA - FCSB. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul campioanei, a vorbit despre returul din Kosovo, din turul III al Europa League.
  • Drita - FCSB se joacă joi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Șut, unul dintre liderii din vestiarul campioanei, a declarat că echipa este pregătită să facă un meci bun, în ciuda rezultatelor slabe din acest start de sezon.

DRITA - FCSB. Adrian Șut, înainte de returul cu Drita: „Nu putem discuta de emoții”

„Am încercat să pregătim detaliat meciul. Încercăm să nu primim gol, de la meci la meci, dar nici adversarul nu poate fi blocat mereu. Vom fi mai concentrați de mâine. Sper că am înțeles ce greșeli am făcut la București.

Toată lumea este concentrată, toți vor să arate că putem trece peste perioada grea. E important să trecem mai departe, să obținem calificarea.

În toate meciurile suntem concentrați, dar nu-ți ies mereu toate lucrurile pe teren. Sper să facem un joc bun la Priștina și să ne calificăm”, a decalrat Adrian Șut, citat de gsp.ro.

Mijlocașul campioanei a vorbit și despre absența suporterilor români de la meciul de joi: „Lipsa fanilor va conta. În comparație cu ce atmosferă fac suporterii noștri pe Arena Națională... Nu știu dacă vin 10.000 de spectatori joi la meci. Oricum, nu putem discuta de emoții, de frica fanilor.

Nu pot face atmosferă mai bună decât pe Arena Națională. Trebuie să dăm dovadă de caracter în momentele grele și să ieșim de pe teren cu capul sus”.

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

Adrian Șut, despre revenirea lui Darius Olaru: „Este foarte important pentru noi”

Mijlocașul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre revenirea lui Darius Olaru, fotbalist care nu a jucat în ultimele 5 meciuri ale campioanei, fiind accidentat.

„Olaru este foarte important pentru noi, indiferent când va evolua, este de foarte mare ajutor pentru noi. Indiferent că va intra de la început sau pe parcurs. Nu vrem să gândim negativ, luăm în calcul doar Europa League, nu Conference League.

Nu cred că vom face nimic diferit sau să schimbăm ceva pentru că n-am avut rezultate bune. Să ne antrenăm bine, iar la meciuri să arătăm că facem față la orice.

Rezultatele n-au fost cele mai bune, le mulțumim fanilor că ne-au fost alături”, a mai adăugat Adrian Șut.

europa league fcsb darius olaru Adrian Șut drita
