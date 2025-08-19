Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a vorbit despre „dubla” cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

Șut, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai campioanei, a dezvăluit și un moment foarte important care s-a petrecut recent în viața sa.

Adrian Șut, înaintea „dublei” cu Aberdeen: „Am învățat din meciurile cu Shkendija și Inter D'Escaldes”

Șut a vorbit despre cele două meciuri cu Aberdeen din Europa League. Acesta nu consideră că FCSB este favorită la calificare, chiar dacă valoarea loturilor arată contrariul. Totodată, el a amintit de meciurile cu Shkendija și Inter D'Escaldes.

„Nu aș vrea să ne relaxăm acum, după ce ne-am calificat într-o grupă (n.r. Conference League). Obiectivul nostru a fost Champions League, nu am reușit asta, așa că trebuie să ne calificăm în Europa League. Am văzut sezonul trecut cât de frumos este să joci cu adversari foarte puternici.

În ziua de azi nu mai contează dacă ești favorit. Am învățat multe din meciurile cu Shkendija și Inter D'Escaldes. Trebuie să fim maturi și să nu ne gândim că suntem favoriți. Doar așa vom reuși să avem un meci ușor”, a declarat Adrian Șut într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

În ultima perioadă, viața lui Adrian Șut s-a schimbat, odată cu nașterea fetiței sale. Acesta a vorbit despre noul rol de părinte.

„Este foarte frumos, e un sentiment pe care nu poți să îl descrii. Sunt foarte fericit pentru această minune. Când ajungi acasă, te liniștești, uiți de tot ce se întâmplă în jurul tău.

În primul rând, îmi doream să fie un copil sănătos. Într-un fel îmi doream să fie băiat, mă gândeam că poate va juca și el fotbal, dar apoi, toată lumea mi-a zis că este mult mai frumos să ai o fetiță”, a adăugat Adrian Șut.

