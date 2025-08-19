Bilete la Aberdeen - FCSB Campioana a anunțat câți fani vor putea asista la meciul de joi + prețul unui tichet

Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.

Roș-albaștrii au anunțat câte bilete vor avea propriii fani la meciul tur din play-off-ul Europa League

Partida se va disputa pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, Scoția, cu o capacitate de 20.866 de locuri.

Aberdeen - FCSB, 700 de fani ai roș-albaștrilor în Scoția

Suporterii oaspeți vor primi 700 de bilete, fiecare cu o valoare de 117 lei, iar clubul FCSB a anunțat cum vor fi distribuite:

„Cele 700 de bilete destinate suporterilor noștri la meciul din play-off-ul UEFA Europa League, împotriva celor de la Aberdeen FC, care se va disputa joi, în Scoția, începând cu ora locală 19:45 (21:45 ora României) vor fi vândute în următoarele condiții:

casa de bilete disponibilă exclusiv pentru suporterii noștri, de la stadionul Pittodrie, va fi deschisă joi, în intervalul orar 12:00 - 18:00

pentru garantarea biletelor la meci, vă rugăm să trimiteți un email de rezervare pe adresa [email protected] până miercuri seară, la ora locală 20:00, urmând să primiți o confirmare în acest sens

prețul unui bilet este de 20 GBP, iar plata se va face DOAR în numerar

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a scris clubul pe Facebook.

Aberdeen - FCSB nu se vede la TV. Partida va fi transmisă pe Voyo

La fel ca săptămâna trecută, când FCSB s-a impus cu 3-1 în returul cu Drita, meciul tur cu Aberdeen va fi transmis în direct pe platforma Voyo, informează sport.ro.

Decizia vine după ce joia trecută, la returul din Kosovo, platforma a picat pentru foarte mulți dintre utilizatori, chiar cu câteva minute înainte de startul partidei.

Ulterior, după aproximativ 20 de minute, partida a fost mutată la TV, pe postul Pro Arena.

Campioana României își continuă lupta pentru accederea în faza ligii din Europa League, competiție în care a ajuns până în faza optimilor de finală în stagiunea precedentă.

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, iar în acest start de sezon a început cu stângul, având două eșecuri în primele două etape, 0-2 cu Hearts, respectiv 0-2 cu campioana Celtic.

