„Nu mi-am imaginat că va deveni antrenor” Adriano, uimit de  Cristi Chivu: „A fost o noutate pentru mine”

Adriano (44 de ani), fostul atacant de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), ajuns antrenorul nerazzurrilor.

Coleg cu Chivu în perioada 2007-2009, brazilianul s-a declarat surprins că fostul fundaș a devenit antrenor.

Adriano, uimit de Cristi Chivu: „Nu mi-am imaginat că va deveni antrenor”

Adriano spune că deși Chivu era un fotbalist care se informa și studia constant, nu și-ar fi imaginat că îl va vedea pe banca tehnică:

„A fost o noutate pentru mine, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că ar putea deveni antrenor, chiar dacă atunci când era jucător, emana acel sentiment, era un om care studia, așa a fost mereu.

Era un om care mereu avea gândul la meci și studia adversarii cu care juca, cei pe care trebuia să îi marcheze”, a declarat Adriano, conform tuttomercatoweb.com.

Adriano și Cristi Chivu s-au reîntâlnit recent la baza de pregătire a lui Inter, după ce brazilianul a vizitat echipa pentru care a marcat peste 70 de goluri.

În tricoul negru-albastru, „împăratul” a marcat 74 de goluri și a reușit 28 de pase decisive, în 177 de partide jucate.

Alături de Inter, Adriano a câștigat de patru ori titlul în Serie A, de două ori Cupa Italiei și de trei ori Supercupa.

Inter este a doua mea casă. Când am ocazia să vin aici, în Italia, mă gândesc mereu la perioada în care jucam. Când am sosit, i-am văzut pe Ronaldo și Vieri. Pentru mine era un vis, îi vedeam la televizor și dintr-o dată eram acolo, alături de ei Adriano, fost atacant la Inter

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport