„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”

Invitat de curând la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu Naum a vorbit despre un episod tensionat din cariera sa

Naum, acum moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a fost angajat la TVR. Înainte de a pleca la GSP TV, în 2008, a trăit un moment ciudat, în care a fost aproape să fie sancționat pentru modul în care a gestionat o situație cu un alt angajat.

Radu Naum: „Nici nu trebuia să-i mai spun «Cu asta începem jurnalul»”

Pentru a da curs acestui proiect (n.r. - GSP TV în 2008), ai plecat de la TVR. Ai regretat ulterior vreun moment decizia aia?

Nu.

De ce?

TVR a fost un proiect, pe partea sportivă, al mai multor oameni de acolo, noi și vechi, în care fiecăruia i s-a dat posibilitatea să facă ceva care să aibă viabilitate pe piață. Nu doar să spunem că „suntem televiziunea publică, nu contează ce fac alții, noi mergem pe șinele noastre, nu contează audiența, nu contează nimic”. Au fost câțiva oameni acolo care au vrut să facă chestiunea asta, să modernizeze, să țină drepturi de televiziune, transmisiuni sportive în TVR.



Sigur, cu mijloacele TVR-ului, care la vremea respectivă avea suficiente resurse financiare. Dar și principalul concurent de la vremea respectivă, care era ProTV-ul, avea de asemenea investiții și începea să aibă plusvaloare, rezultate.



Și atunci a intervenit o concurență din asta, care nu era una explicită, dar noi ne raportam la ei, ProTV-ul era foarte bun la nivel de știri sportive. (...) Și țin minte că la un moment dat, aproape când să plec eu - nu sunt neapărat legate, dar atunci ceva s-a crăpat în relația mea cu TVR, instituția căreia îi voi fi mereu recunoscător, pentru că m-am construit acolo, în mare parte. Cristian Țopescu este cel care m-a îndemnat să vin să dau concurs în TVR.



Au fost 15 ani. Dar au fost ani intenși, cu valoare de vreo 30. La un moment dat, țin minte că era Costică Tufeanu operator, care era și operatorul echipei naționale de fotbal, și Victor Pițurcă era selecționer. Era în campania de la Euro 2008, care a fost victorioasă, până la urmă am ajuns acolo, la Euro. Și la o intrare, la un început de cantonament, cred că era înaintea unui meci.



Pițurcă l-a lăsat pe Tufeanu să ne dea imaginile cu el primindu-i pe jucători în cantonament. Cam cum face Deschamps. Alea erau niște imagini colosale, în care vedeam pentru prima oară, cel puțin eu, un Pițurcă superuman, relaxat, cu glume. El având imaginea, dimpotrivă, a unui tip extrem de rigid, fără bancuri, fără glume, fără povești de genul ăsta.

Și dintr-o dată era familiar.

Da, și ne-a dat caseta asta, am prelucrat-o, am făcut-o. Mi se părea aur curat chestia asta. (...) Ceea ce puteam să facem era să profităm cât mai mult. Întâmplarea a făcut că a trebuit să plec în seara aia, n-am prezentat știrile, dar i-am spus celui care se ocupa, se întâmpla să fie și un prieten vechi, să pună asta prima știre, nici nu trebuia să-i mai spun, cu asta începem jurnalul. Și când m-am uitat seara sau a doua zi, fusese a 11-a sau a 12-a știre chestia asta! Pentru mine a fost dezastruos.

Explicația fiind care?

Nu mai contează. Dar ideea este că am vrut să-l sancționez pe respectivul și era să fiu sancționat eu de către Comisia de Etică a TVR. Drept pentru care mi-am spus că în condițiile astea nu mai merită să stau. M-au întrebat dacă i-am dat în scris chestia asta.

Deci te-au luat pe proceduri.

Exact, pentru că sindicatul, pentru că lucruri, pentru că… nu mai contează. (...) Și am fost cât pe ce să fiu sancționat și atunci am zis „ok, în regulă, plec”.

VIDEO Radu Naum, podcast spectaculos despre Trump, Becali, CNA, presă și dopaj

