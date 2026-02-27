„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Radu Naum
Diverse

„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 08:57
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 08:57
  • Invitat de curând la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Radu Naum a vorbit despre un episod tensionat din cariera sa

Naum, acum moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a fost angajat la TVR. Înainte de a pleca la GSP TV, în 2008, a trăit un moment ciudat, în care a fost aproape să fie sancționat pentru modul în care a gestionat o situație cu un alt angajat.

„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!”
Citește și
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!”
Citește mai mult
„A existat o discuție” Vor să ia unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Chivu: „Sunt sigur că va juca la noi!”

Radu Naum: „Nici nu trebuia să-i mai spun «Cu asta începem jurnalul»”

Pentru a da curs acestui proiect (n.r. - GSP TV în 2008),  ai plecat de la TVR. Ai regretat ulterior vreun moment decizia aia?

Nu.

De ce?

TVR a fost un proiect, pe partea sportivă, al mai multor oameni de acolo, noi și vechi, în care fiecăruia i s-a dat posibilitatea să facă ceva care să aibă viabilitate pe piață. Nu doar să spunem că „suntem televiziunea publică, nu contează ce fac alții, noi mergem pe șinele noastre, nu contează audiența, nu contează nimic”. Au fost câțiva oameni acolo care au vrut să facă chestiunea asta, să modernizeze, să țină drepturi de televiziune, transmisiuni sportive în TVR.

Sigur, cu mijloacele TVR-ului, care la vremea respectivă avea suficiente resurse financiare. Dar și principalul concurent de la vremea respectivă, care era ProTV-ul, avea de asemenea investiții și începea să aibă plusvaloare, rezultate.

Și atunci a intervenit o concurență din asta, care nu era una explicită, dar noi ne raportam la ei, ProTV-ul era foarte bun la nivel de știri sportive. (...) Și țin minte că la un moment dat, aproape când să plec eu - nu sunt neapărat legate, dar atunci ceva s-a crăpat în relația mea cu TVR, instituția căreia îi voi fi mereu recunoscător, pentru că m-am construit acolo, în mare parte. Cristian Țopescu este cel care m-a îndemnat să vin să dau concurs în TVR.

Au fost 15 ani. Dar au fost ani intenși, cu valoare de vreo 30. La un moment dat, țin minte că era Costică Tufeanu operator, care era și operatorul echipei naționale de fotbal, și Victor Pițurcă era selecționer. Era în campania de la Euro 2008, care a fost victorioasă, până la urmă am ajuns acolo, la Euro. Și la o intrare, la un început de cantonament, cred că era înaintea unui meci.

Pițurcă l-a lăsat pe Tufeanu să ne dea imaginile cu el primindu-i pe jucători în cantonament. Cam cum face Deschamps. Alea erau niște imagini colosale, în care vedeam pentru prima oară, cel puțin eu, un Pițurcă superuman, relaxat, cu glume. El având imaginea, dimpotrivă, a unui tip extrem de rigid, fără bancuri, fără glume, fără povești de genul ăsta.

Și dintr-o dată era familiar.

Da, și ne-a dat caseta asta, am prelucrat-o, am făcut-o. Mi se părea aur curat chestia asta. (...) Ceea ce puteam să facem era să profităm cât mai mult. Întâmplarea a făcut că a trebuit să plec în seara aia, n-am prezentat știrile, dar i-am spus celui care se ocupa, se întâmpla să fie și un prieten vechi, să pună asta prima știre, nici nu trebuia să-i mai spun, cu asta începem jurnalul. Și când m-am uitat seara sau a doua zi, fusese a 11-a sau a 12-a știre chestia asta! Pentru mine a fost dezastruos.

Explicația fiind care?

Nu mai contează. Dar ideea este că am vrut să-l sancționez pe respectivul și era să fiu sancționat eu de către Comisia de Etică a TVR. Drept pentru care mi-am spus că în condițiile astea nu mai merită să stau. M-au întrebat dacă i-am dat în scris chestia asta.

Deci te-au luat pe proceduri.

Exact, pentru că sindicatul, pentru că lucruri, pentru că… nu mai contează. (...) Și am fost cât pe ce să fiu sancționat și atunci am zis „ok, în regulă, plec”.

VIDEO Radu Naum, podcast spectaculos despre Trump, Becali, CNA, presă și dopaj

Citește și

„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA?
Superliga
21:12
„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA?
Citește mai mult
„Nu respectă niște reguli” Adrian Porumboiu nu-l menajează pe Kyros Vassaras: „Greșelile au fost evidente” » Ar trebui înlocuit șeful CCA?
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Superliga
20:48
Pușcaș, debut întârziat Kopic, despre când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”
Citește mai mult
Pușcaș, debut întârziat  Kopic, despre  când va putea juca noul atacant al lui Dinamo: „Abia atunci va fi o opțiune”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
victor piturca TVR Radu Naum romania NATIONALA gsp tv top level
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
27.02
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
27.02
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
27.02
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
27.02
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:51
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
14:24
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
13:54
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
14:19
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
27.02
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
27.02
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
27.02
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
27.02
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 48 rapid 37 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share