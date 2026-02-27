Liga Campionilor Real Madrid - Manchester City, duel șoc în optimile competiției » Cum arată tabloul complet

Real Madrid și Manchester City se vor întâlni în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Barcelona și Liverpool au avut foarte mare noroc la tragerea la sorți.

Cum arată tabloul complet al fazelor eliminatorii, în rândurile de mai jos.

În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.

Programul optimilor Ligii Campionilor:

Real Madrid - Manchester City

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona

PSG - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Galatasaray - Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Munchen

Bayer Leverkusen - Arsenal

Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipe gazdă nominală pentru finală.

Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor:

Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Știrea inițială:

Tragerea la sorți pentru tabloul complet din Liga Campionilor

Astfel, Real Madrid, Atalanta, PSG, Galatasaray Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt li se vor alătura lui Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting și Manchester City.

La tragerea la sorți, fiecare echipă are câte doi adversari posibili.

De menționat că echipele care au ajuns în această fază a competiției în urma play-off-ului vor juca prima manșă acasă, în timp ce formațiile calificate direct vor avea avantajul de a evolua pe teren propriu în retur.

Faza optimilor ne poate oferi și trei superpartide:

PSG - Barcelona.

Real Madrid - Manchester City.

Atletico Madrid - Liverpool

Împerecherea pentru optimile de finală din UCL

PSG - Barcelona / Chelsea

Galatasaray - Liverpool / Tottenham

Real Madrid - Sporting / Manchester City

Atalanta - Arsenal / Bayern Munchen

Newcastle - Chelsea / Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham / Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City / Sporting

Bayer Leverkusen - Bayern Munchen / Arsenal

Cum arată tabloul înaintea tragerii la sorți Foto: uefa.com

După ce UEFA va stabili împerecherea optimilor de finală vom afla și programul complet al sferturilor și a semifinalelor. Marea finală a Ligii Campionilor este programată pe 30 mai, la Budapesta.

