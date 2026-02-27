Liga Campionilor Real Madrid - Manchester City, duel șoc în optimile competiției » Cum arată tabloul complet

- Real Madrid și Manchester City se vor întâlni în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Barcelona și Liverpool au avut foarte mare noroc la tragerea la sorți.
- Cum arată tabloul complet al fazelor eliminatorii, în rândurile de mai jos.
În optimile de finală, câștigătoarele din play-off se vor duela cu echipele care s-au clasat pe locurile 1-8 în faza principală a competiției.
Programul optimilor Ligii Campionilor:
- Real Madrid - Manchester City
- Bodo/Glimt - Sporting Lisabona
- PSG - Chelsea
- Newcastle - Barcelona
- Galatasaray - Liverpool
- Atletico Madrid - Tottenham
- Atalanta - Bayern Munchen
- Bayer Leverkusen - Arsenal
Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.
Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipe gazdă nominală pentru finală.
Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor:
- Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026
- Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026
- Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026
- Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)
__________________________________________________
Știrea inițială:
Tragerea la sorți pentru tabloul complet din Liga Campionilor
Meciul 8 Leverkusen - Arsenal
Meciul 7 Atalanta - Bayern Munchen
Meciul 6 Atletico Madrid - Tottenham
Meciul 5 Galatasaray - Liverpool
Meciul 4 Newcastle - Barcelona
Meciul 3 PSG - Chelsea
Meciul 2 Bodo Glimt/ - Sporting
Meciul 1 din optimi Real Madrid - Manchester City
13:07 Ivan Rakitic, fost câștigător de Liga Campionilor cu FC Barcelona în 2015, invitat special pentru a extrage bilele din urna
13:00 A început tragerea la sorți
Astfel, Real Madrid, Atalanta, PSG, Galatasaray Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle și Bodo/Glimt li se vor alătura lui Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting și Manchester City.
La tragerea la sorți, fiecare echipă are câte doi adversari posibili.
De menționat că echipele care au ajuns în această fază a competiției în urma play-off-ului vor juca prima manșă acasă, în timp ce formațiile calificate direct vor avea avantajul de a evolua pe teren propriu în retur.
Faza optimilor ne poate oferi și trei superpartide:
- PSG - Barcelona.
- Real Madrid - Manchester City.
- Atletico Madrid - Liverpool
Împerecherea pentru optimile de finală din UCL
- PSG - Barcelona / Chelsea
- Galatasaray - Liverpool / Tottenham
- Real Madrid - Sporting / Manchester City
- Atalanta - Arsenal / Bayern Munchen
- Newcastle - Chelsea / Barcelona
- Atletico Madrid - Tottenham / Liverpool
- Bodo/Glimt - Manchester City / Sporting
- Bayer Leverkusen - Bayern Munchen / Arsenal
După ce UEFA va stabili împerecherea optimilor de finală vom afla și programul complet al sferturilor și a semifinalelor. Marea finală a Ligii Campionilor este programată pe 30 mai, la Budapesta.