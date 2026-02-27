„Nu avem soluții, ce să facem?” Unde ar putea juca Dinamo în cupele europene: „Ghencea, Giulești? Nu există!”
Dinamo FOTO: Sport Pictures
„Nu avem soluții, ce să facem?” Unde ar putea juca Dinamo în cupele europene: „Ghencea, Giulești? Nu există!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 22:56
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 22:56
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a explicat unde ar putea juca „alb-roșii” în cupele europene, în cazul în care vor câștiga campionatul sau Cupa României.

În cazul în care va câștiga campionatul sau Cupa României, Dinamo va evolua în primul tur preliminar din Champions League sau Europa League, perioadă în care Arena Națională nu poate fi utilizată pentru meciuri de fotbal.

Unde va juca Dinamo dacă ar câștiga titlul sau Cupa României

Prima manșă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, se joacă pe 7/8 iulie, în timp ce Europa League debutează pe 9 iulie.

În acea perioadă, Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, este închisă pentru fotbal, fiind programat festivalul Neversea Kapital, 3-5 iulie.

Atât înainte, cât și după festival, Arena nu va putea fi folosită, pentru ca organizatorii să poată monta, iar ulterior demonta echipamentele.

Spre deosebire de FCSB, care a jucat în ultimii ani în Ghencea în astfel de situații, Dinamo nu are o variantă de rezervă cu o capacitate mai mare în București.

Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, nu ia însă în calcul plecarea în provincie.

„Avem soluția Arcul de Triumf. Ce putem să facem? Care soluții ar putea fi în afara de asta? Să le luăm logic, Ghencea, Giulești? Nu există. Nu avem soluții, ce putem să facem?”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

dinamo bucuresti STADION arena nationala andrei nicolescu cupe europene
