„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit” +9 foto
Superliga

„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit”

alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 22:42
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 22:42
  • U Cluj - Oțelul 4-0. Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre victoria care i-a asigurat echipei sale matematic prezența în play-off.

U Cluj a devenit a patra echipă calificată în lupta pentru titlu, după U Craiova, Dinamo și Rapid. Ardelenii aveau nevoie de o victorie cu Oțelul pentru a evita un meci de care pe care cu FCSB în ultima etapă.

FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește și
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele

U Cluj în play-off! Alex Chipciu: „Aveam puțină teamă”

„E o ușurare. Simțeam tensiunea puțin în corp. E frustrant să faci 48 de puncte și să nu fii sigur că ești în play-off. Aveam puțină teamă că puteam să fim cu 48-49 de puncte și să nu fim acolo. Am mai fost și acum 2-3 ani la un minut de play-off și nu l-am prins.

În același timp, simțeam echipa, eram bine și n-aveam emoții. Și atmosfera de azi, pe stradă, toată lumea, claxoane, mașini, se simțea că e greu să ne bată vreo echipă. Era clar că aveam motivația mai mare ca Oțelul.

După ce anul trecut am făcut 52 de puncte, un record recent pentru echipa asta. Acum suntem la 51, putem să atingem iar o performanță istorică. Rămânem în continuare concentrați, sperăm să luăm puncte și vedem ce va fi”, a spus Alex Chipciu la Prima Sport.

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Alex Chipciu: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit”

Chipciu rămâne însă concentrat după calificarea în play-off, mai ales că U Cluj e calificată și în sferturile Cupei României.

„Am primit multe mesaje că ne batem la titlu și avem echipă bună, dar trebuie să fim echilibrați și să ne gândim doar la următorul meci.

Bem o bere acum, mai stăm pe la saună și povestim, iar mâine o luăm de la capăt. E trist că nu prea poți să te bucuri. Ca suporter te bucuri mai mult, e și cântecul acela, «sărbătorim cu bere și vin», dar ca fotbalist nu poți.

Sunt 3 puncte foarte importante care ne-au calificat și ne-au ridicat presiunea. Important a fost și că suporterii și-au dat seama de moment și au fost 10-12.000 la meci. De asta avem nevoie să fie și fizic alături de noi”, a adăugat Chipciu.

Pentru U Cluj urmează duelul de marți cu Hermannstadt, din sferturile Cupei României, apoi ultima etapă din sezonul regulat, în deplasare, cu FCSB.

Citește și

„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Superliga
21:52
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Citește mai mult
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
„Cădeau jos din picioare”  Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei
Liga 2
18:58
„Cădeau jos din picioare” Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei
Citește mai mult
„Cădeau jos din picioare”  Sabin Ilie, detalii de la meciul suspect de blat din Liga 2: „Am primit un telefon la 12 noaptea...” + Ce spunea antrenorul echipei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
OTELUL u cluj alexandru chipciu play-off
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
27.02
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
27.02
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
27.02
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
27.02
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:51
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
14:24
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
13:54
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
14:19
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
27.02
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
27.02
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
27.02
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
27.02
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 48 rapid 37 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share