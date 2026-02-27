„Bem o bere și o luăm de la capăt” Alex Chipciu, după o nouă calificare în play-off cu U Cluj: „S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit”

U Cluj - Oțelul 4-0. Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, a vorbit despre victoria care i-a asigurat echipei sale matematic prezența în play-off.

U Cluj a devenit a patra echipă calificată în lupta pentru titlu, după U Craiova, Dinamo și Rapid. Ardelenii aveau nevoie de o victorie cu Oțelul pentru a evita un meci de care pe care cu FCSB în ultima etapă.

U Cluj în play-off ! Alex Chipciu: „Aveam puțină teamă”

„E o ușurare. Simțeam tensiunea puțin în corp. E frustrant să faci 48 de puncte și să nu fii sigur că ești în play-off. Aveam puțină teamă că puteam să fim cu 48-49 de puncte și să nu fim acolo. Am mai fost și acum 2-3 ani la un minut de play-off și nu l-am prins.

În același timp, simțeam echipa, eram bine și n-aveam emoții. Și atmosfera de azi, pe stradă, toată lumea, claxoane, mașini, se simțea că e greu să ne bată vreo echipă. Era clar că aveam motivația mai mare ca Oțelul.

După ce anul trecut am făcut 52 de puncte, un record recent pentru echipa asta. Acum suntem la 51, putem să atingem iar o performanță istorică. Rămânem în continuare concentrați, sperăm să luăm puncte și vedem ce va fi”, a spus Alex Chipciu la Prima Sport.

Alex Chipciu: „ S-a ridicat presiunea, dar nu e timp de sărbătorit”

Chipciu rămâne însă concentrat după calificarea în play-off, mai ales că U Cluj e calificată și în sferturile Cupei României.

„Am primit multe mesaje că ne batem la titlu și avem echipă bună, dar trebuie să fim echilibrați și să ne gândim doar la următorul meci.

Bem o bere acum, mai stăm pe la saună și povestim, iar mâine o luăm de la capăt. E trist că nu prea poți să te bucuri. Ca suporter te bucuri mai mult, e și cântecul acela, «sărbătorim cu bere și vin», dar ca fotbalist nu poți.

Sunt 3 puncte foarte importante care ne-au calificat și ne-au ridicat presiunea. Important a fost și că suporterii și-au dat seama de moment și au fost 10-12.000 la meci. De asta avem nevoie să fie și fizic alături de noi”, a adăugat Chipciu.

Pentru U Cluj urmează duelul de marți cu Hermannstadt, din sferturile Cupei României, apoi ultima etapă din sezonul regulat, în deplasare, cu FCSB.

