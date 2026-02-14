Nu ajunge un comunicat! Trebuie mult mai mult de această dată!

Eroarea de aseară a lui Radu Petrescu a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată de explicații clare, la lumina zilei, diferite de stilul tradițional al CCA, unul care duce mai degrabă cu gândul la servicii secrete, decât la o activitate conexă unui sport.

Radu Petrescu a comis două erori care fac parte din istoria neagră a arbitrajului românesc , una la începutul carierei, iar cea de-a doua la finalul ei, pentru că nu-mi închipui că ar mai putea exista vreun viitor pentru el după ceea ce s-a întâmplat în Petrolul – FC Argeș.

Revedeam aseară la Prima Sport momentul 2011, când spre finalul unui Voința Sibiu – CFR Cluj, un Radu Petrescu negru la păr fluiera un fault fantomă la Beto, anulându-le gazdelor un gol regulamentar. Știam secvența. Făcea parte din folclorul fotbalistic.

Reprezenta un reper și de fiecare dată când mai apărea câte o gafă neverosimilă a vreunui central, o comparam cu acea secvență, spunând de fiecare dată ”parcă totuși nu e la fel de gravă ca aia a lui Petrescu din Voința – CFR”.

În noiembrie 2011, în minutul 74 al partidei Voința Sibiu - CFR Cluj, brigada condusă de Radu Petrescu a anulat un gol regulamentar al gazdelor pentru un fault în atac inexistent

Ce a însemnat acea decizie pentru cariera lui Petrescu? În niciun caz înfundarea drumului în arbitraj, cum ar fi fost normal și cum ar fi pățit probabil 99% dintre colegii săi.

Petrescu a continuat să arbitreze, uneori mai bine, alteori mai prost, a urcat treaptă cu treaptă, până a ajuns arbitru FIFA, bucurându-se inclusiv de delegări în Liga Campionilor sau de binecuvântate trimiteri în zona arabă și, treptat, lumea a uitat că drumul său în această meserie a început cu momentul Voința Sibiu – CFR Cluj.

De ce nu a fost scos atunci din arbitraj? Cine l-a ținut în brațe? Ce interese au existat la acel moment? Nu am primit niciodată răspunsuri la acele întrebări.

De această dată însă este obligatoriu să nu fie repetate erorile din 2011, pentru că greșeala de aseară este chiar mai mare decât cea din urmă cu 15 ani.

Dacă în 2011 a existat un cât de mic dubiu în privința felului în care era plasat Radu Petrescu în raport cu Beto, de această dată decizia sa nu are nicio noimă. Te uiți la fază și te crucești. Iar apoi cauți răspunsuri.

A fost eroare umană? Dacă da, ce a cauzat-o? Există vreo legătură între istoricul medical al lui Radu Petrescu și această fază? I-a transmis VAR-ul sau vreunul dintre colegii de brigadă că a greșit fluierând fault pentru FC Argeș la acțiunea premergătoare? Dacă da, de ce a permis executarea loviturii libere? A fost cumpărat Radu Petrescu? Dacă da, de către cine? A primit Radu Petrescu ordine să o execute pe FC Argeș? Dacă da, din partea cui? Există în fotbalul românesc un fenomen asemănător celui din Turcia? Joacă Radu Petrescu la pariuri? Există colegi de-ai săi care o fac? Se pot stabili legături între decizia lui Radu Petrescu și pariurile sportive legale sau ilegale? Există vreun plan ca play-off-ul să conțină anumite echipe în detrimentul altora? Dacă da, cine îl coordonează și cum este implementat?

CCA nu poate răspunde la toate aceste întrebări. Unele trebuie verificate de către Departamentul de Integritate al FRF, dacă mai există, iar altele pot face obiectul unor anchete ale instituțiilor Ministerului de Interne.

Este însă momentul să fie date cărțile pe față. Un simplu comunicat transmis în miez de noapte de către Kyros Vassaras nu este suficient!