Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul Rapidului, a vorbit despre lupta pentru titlu în Liga 1, dar și despre ce va urma pentru echipa sa în play-off.

Rapidul a organizat un eveniment în magazinul Orhideea din București, acolo unde Daniel Paraschiv, Cătălin Vulturar și Robert Sălceanu au oferit autografe și s-au pozat alături de fanii giuleșteni.

Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu în Liga 1: „Toate echipele din play-off vor avea un cuvânt de spus”

„Mai sunt multe etape de jucat până la final, iar adevăratul campionat începe în play-off, deci nu cred că are rost să facem calcule.

Ne gândim la următorul meci, luăm totul pas cu pas, iar apoi, după ce se va încheia sezonul regulat, vom face și strategia pentru play-off.

Simt că m-am acomodat bine la Rapid, mă înțeleg bine cu colegii în afara terenului, dar mai ales pe teren. Chiar cred că avem o formulă foarte bună în acest moment.

Sunt mai multe echipe care se luptă la titlu, echipe foarte valoroase. Cred că toate formațiile care vor intra în play-off vor avea un cuvânt de spus”, a declarat Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv, după ce a marcat primul gol la Rapid: „Un moment foarte special”

Transferat în această iarnă de la Real Oviedo, Paraschiv a reușit să înscrie primul său gol în tricoul alb-vișiniu la partida cu Dinamo, meci în care Rapid s-a impus cu 2-1.

„A fost un moment foarte special, mai ales că s-a întâmplat într-un derby. Mi-ar fi plăcut să marchez primul gol la Rapid pe Giulești, dar mai este timp.

Nu cred că-mi pot imagina ce s-ar întâmpla dacă vom lua titlul. Am niște idei, dar cred că voi fi într-adevăr surprins de ce s-ar putea întâmpla. Este de datoria noastră să încercăm să îndeplinim acest vis”, a mai spus Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv s-a întâlnit cu fanii Rapidului

Vârful giuleștenilor a făcut poze și le-a oferit autografe suporterilor, momente pe care și le-ar fi dorit atunci când era copil.

„E foarte plăcut să iei parte la astfel de acțiuni, despre asta este fotbalul, despre suporteri. Și eu eram copil, fan al echipei din oraș și mi-aș fi dorit să am parte de astfel de evenimente.

Mi-aș fi dorit să fac poză cu Marius Măldărășanu, când juca la FC Brașov, dar și cu Răzvan Lucescu, cel care era antrenor atunci, dar, din păcate n-am avut onoarea”.

