„N-are rost să facem calcule” Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu din Liga 1: „Adevăratul campionat începe în play-off” +7 foto
Daniel Paraschiv FOTO: Iosif Popescu (GOLAZO.ro)
Superliga

„N-are rost să facem calcule” Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu din Liga 1: „Adevăratul campionat începe în play-off”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 18:01
  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul Rapidului, a vorbit despre lupta pentru titlu în Liga 1, dar și despre ce va urma pentru echipa sa în play-off.

Rapidul a organizat un eveniment în magazinul Orhideea din București, acolo unde Daniel Paraschiv, Cătălin Vulturar și Robert Sălceanu au oferit autografe și s-au pozat alături de fanii giuleșteni.

Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul
Citește și
Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul
Citește mai mult
Liga 1, etapa #29 LIVE de la ora 15:00, Universitatea Craiova - Metaloglobus. Sțim 4 din cele 6 echipe calificate în play-off » Cum arată clasamentul

Daniel Paraschiv, despre lupta pentru titlu în Liga 1: „Toate echipele din play-off vor avea un cuvânt de spus”

„Mai sunt multe etape de jucat până la final, iar adevăratul campionat începe în play-off, deci nu cred că are rost să facem calcule.

Ne gândim la următorul meci, luăm totul pas cu pas, iar apoi, după ce se va încheia sezonul regulat, vom face și strategia pentru play-off.

Simt că m-am acomodat bine la Rapid, mă înțeleg bine cu colegii în afara terenului, dar mai ales pe teren. Chiar cred că avem o formulă foarte bună în acest moment.

Sunt mai multe echipe care se luptă la titlu, echipe foarte valoroase. Cred că toate formațiile care vor intra în play-off vor avea un cuvânt de spus”, a declarat Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv, după ce a marcat primul gol la Rapid: „Un moment foarte special”

Transferat în această iarnă de la Real Oviedo, Paraschiv a reușit să înscrie primul său gol în tricoul alb-vișiniu la partida cu Dinamo, meci în care Rapid s-a impus cu 2-1.

„A fost un moment foarte special, mai ales că s-a întâmplat într-un derby. Mi-ar fi plăcut să marchez primul gol la Rapid pe Giulești, dar mai este timp.

Nu cred că-mi pot imagina ce s-ar întâmpla dacă vom lua titlul. Am niște idei, dar cred că voi fi într-adevăr surprins de ce s-ar putea întâmpla. Este de datoria noastră să încercăm să îndeplinim acest vis”, a mai spus Daniel Paraschiv.

Daniel Paraschiv s-a întâlnit cu fanii Rapidului

Vârful giuleștenilor a făcut poze și le-a oferit autografe suporterilor, momente pe care și le-ar fi dorit atunci când era copil.

Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid, meet & greet cu fanii (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

„E foarte plăcut să iei parte la astfel de acțiuni, despre asta este fotbalul, despre suporteri. Și eu eram copil, fan al echipei din oraș și mi-aș fi dorit să am parte de astfel de evenimente.

Mi-aș fi dorit să fac poză cu Marius Măldărășanu, când juca la FC Brașov, dar și cu Răzvan Lucescu, cel care era antrenor atunci, dar, din păcate n-am avut onoarea”.

Citește și

„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”
Superliga
16:48
„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”
Citește mai mult
„Dacă nu bați UTA, stai acasă!” Becali a analizat toate scenariile prin care FCSB poate prinde play-off-ul: „Am vorbit cu jucătorii. S-au crezut campioni”
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Superliga
15:50
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces
Citește mai mult
FRF, chemată în instanță să valideze un bilet de pariuri Un parior a apelat la Federație să numere șuturile pe poartă dintr-un derby FCSB - U Craiova. Detalii din proces

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
liga 1 rapid play-off Daniel Paraschiv
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
27.02
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
27.02
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
27.02
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
27.02
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:51
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
„Au mărit din pix chiria la stadion!” Ministrul Apărării, dezvăluiri șocante despre CSA Steaua: „Diurne cu 22.000 de € peste limita din lege. E o bătaie de joc”
14:24
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng: „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
„Nu am semnat niciun contract” Răsturnare de situație în cazul lui Kennedy Boateng : „Oamenii sunt obsedați de viitorul meu”
13:54
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
Chivu e peste Conte După 5 ani, Inter retrăiește 2020-2021. Și în Europa, și în Serie A. Dar Chivu e mai bun. Ce poate reuși în plus!
14:19
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Dispar jocurile de noroc din Cluj? Primarul Emil Boc anunță: „Să eliminăm efectul nociv pe care-l au în special asupra tinerilor”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
27.02
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
27.02
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
27.02
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
27.02
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 59 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 48 rapid 37 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share