Atacantul palestinian al Craiovei a fost nu doar autorul unui gol foarte frumos, ci omul care a rezistat cap coadă într-un meci de angajament fizic și uriaș consum emoțional.

Dincolo de asta, Craiova a fost echipa mai sigură și mai inspirată. Cu mai mult noroc, dar se termină la un moment dat și norocul, Bîrligea putea transforma în gol una dintre cele două ocazii din final de meci

Visul unei nopți de iarnă. Ieșea totul - pase, combinații scurte, sprinturi, numere personale. Un vis în iarbă iarna. Așa a fost jocul Craiovei în prima repriză a meciului cu FCSB.

Visul unui suporter care așteaptă de 35 de ani, dar și al celui mai tânăr, pentru care povestea a început de când cu Romanchuk, Al Hamlawi, Mora. Parcă dădea bine în enumerarea aceasta și un oltean, că Bănia știam că era producător, nu aspirator de jucători.

Spulberați la mijloc!

Golul lui Assad Al Hamlawi, după o pasă primită de la Mora și un dribling care l-a anulat pe Graovac, poate figura în galeria oricărui colecționar fotbalofil. Șutul acela care a ocolit disperarea tânărului portar Matei Popa era încununarea firească a unui joc pur și simplu mai bun al Craiovei.

Alături de mijlocașii de meserie Cicâldău, Matei și Tudor Băluță, extremele false Bancu, dar mai ales Mora, cu fizicul lui de flăcău de la rugby, au spulberat linia mediană a FCSB. Lixandru, Joao Paulo, Olaru și Cisotti nu au contat! Iar aceasta era zona terenului unde FCSB stătea ceva mai bine în ciuda accidentărilor care au limitat opțiunile antrenorilor. Ale „antrenorului”, de fapt.

Vulturul fără pene Charalambous

Lipsa lui Tănase, Thiam și Ngezana ori lipsa de formă a lui Olaru s-a văzut mai tare decât a absența lui Nsimba sau a Baiaram de la Craiova. Asta dovedește încă o dată că lotul Universității este mai ofertant și mai viabil decât al FCSB.

„Papagalii” observă că vulturul Elias Charalambous este complet depășit de situație și că a repeta textul dictat de Becali nu ajunge pentru a scoate echipa din criză. Nu știe și nu poate să facă o schimbare care să conteze, nu are autoritatea în fața jucătorilor.

Acest 1-0 final care o consacră lider detașat pe Craiova deschide trapa spre neant pentru campioana ediției trecute. Gluma nu se îngroașă, ci se transformă în coșmar.