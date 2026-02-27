Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș

- „Oh, nu din nou!” au exclamat microbiștii când au văzut că Real Madrid o va înfrunta din nou pe Manchester City, în Champions League.
- Fanii n-au stat degeaba. S-au întrecut în glume. Cele mai tari meme-uri, mai jos.
Real Madrid și Manchester City se vor întâlni în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Barcelona și Liverpool au avut foarte mare noroc la tragerea la sorți.
Iată cele mai amuzante glume ale microbiștilor:
Galerie foto (20 imagini)
Programul optimilor Ligii Campionilor:
- Real Madrid - Manchester City
- Bodo/Glimt - Sporting Lisabona
- PSG - Chelsea
- Newcastle - Barcelona
- Galatasaray - Liverpool
- Atletico Madrid - Tottenham
- Atalanta - Bayern Munchen
- Bayer Leverkusen - Arsenal
Programul fazei eliminatorii din Liga Campionilor:
- Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026
- Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026
- Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026
- Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)