Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?! Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cristian Geambașu: Mârlanii Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu? Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre! Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit! Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cristian Geambașu: Răspunsul Cristian Geambașu: Răspunsul

Dan Udrea: Se pune de un blat? Dan Udrea: Se pune de un blat?

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică” Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Radu Naum: Vina lui Vini Radu Naum: Vina lui Vini

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius? Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo? Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?