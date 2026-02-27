Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Lionel Messi (foto: Imago)
Campionate

Messi recunoaște: „Am fost un ignorant" Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult"

alt-text Cristina Negrilă
Publicat: 27.02.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 27.02.2026, ora 13:12
  • La 38 de ani, Lionel Messi e un om și un fotbalist împlinit. A câștigat tot ce-și putea dori în carieră, iar acum, fără presiunea vreunui țel neatins, se poate bucura de viață.
  • Messi are, totuși, un regret. Despre ce e vorba, în rândurile de mai jos.

Cel mai titrat fotbalist din lume acordă mai des interviuri acum, pe final de carieră. Nu ocolește niciun subiect, ba chiar reflectează mai mult asupra subiectelor pe care nu prea le-a abordat.

Lionel Messi își face autocritica: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul...”

Într-o discuție cu fostul goalkeeper argentinian Nahuel Guzman (40 de ani), fotbalistul lui Inter Miami a dezvăluit ce sfaturi le dă copiilor săi și ce mare regret are:

„Am făcut primul an de școală în Argentina. Un dezastru, știam deja că plec. Am ajuns în Spania și mi-am continuat studiile în acolo”, rememorează argentinianul.

Messi a făcut școala alături de colegii din La Masia. Academia Barcelonei le pune la dispoziție jucătorilor toate facilitățile pentru a ține pasul cu educația.

„Regret foarte multe lucruri. Le spun asta și copiilor mei: trebuie să ai o educație bună, să studiezi, să fii pregătit, asta e esențial.

Regret că nu am învățat engleza când eram mic. Am avut timp să studiez engleza și nu am făcut-o, regret foarte mult.

Mi s-a întâmplat să fiu în compania unor personalități incredibile. Nu am putut purta o conversație și m-am simțit ignorant. Îmi spun: «Ce prost sunt, cum am pierdut timpul...». Când ești copil, nu-ți dai seama.

Fotbalul este un mod de viață, înțeleg asta. Îți oferă valori, conexiuni pe viață, șansa de a vedea locuri noi. Am putut face totul și am ajuns în vârf, dar pe parcurs există multe experiențe și lecții învățate.

Fotbalul te educă. Le spun copiilor mei să profite. Ei au o altă situație, desigur. O altă oportunitate”.

Lionel Messi: „Să ne bucurăm, nu știm ce se va întâmpla mâine”

Messi recunoaște că, după o carieră de succes, se poate, în sfârșit, bucura de ceea ce trăiește în afara terenului:

„Trebuie să ne bucurăm, chiar dacă uneori este dificil. Nu toți trecem prin aceleași lucruri și sunt și persoane care se confruntă cu situații diferite și dificile. Dar nu trebuie să încetăm niciodată să ne bucurăm de viață.

Personal, astăzi mă bucur mult mai mult de ceea ce mi se întâmplă, de ceea ce fac, de familia mea, de copiii mei, de fiecare zi, de lucrurile mărunte.

Întotdeauna este o zi bună pentru a ne bucura, pentru că nu știm ce se va întâmpla mâine”.

lionel messi educatie inter miami autocritica limba engleza
