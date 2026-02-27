Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit! O companie care a susținut un club dispărut a devenit, în 2025, cea mai profitabilă în sectorul energetic

Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment în urmă cu 3 ani, după ce a intrat în incapacitate de plată.

Unul dintre sponsorii principali ai clubului a fost compania de stat Romgaz, un colos în industria energetică românească.

O societate care a fost partenerul numărul 1 al unui club de fotbal din România care dispărut a ajuns să stabilească un record în materie de profitabilitate pentru anul 2025.

Fost sponsor în Liga 1, actual nr. 1 ca profit!

E vorba despre compania de stat Romgaz, care e unul dintre marii jucători din industria energetică a țării noastre.

Conform Ziarul Financiar, zf.ro, societate care e deținută de statul român, prin intermediul Ministerului Energiei, a realizat cifre impresionante pentru anul care s-a încheiat în urmă cu două luni.

Pentru 2025, profitul net al Romgaz a atins circa 670 de milioane de euro! Cel mai mare dintre toate companiile de top din sectorul energetic.

Profitul companiilor din energie pe 2025

Romgaz 670 milioane euro Hidroelectrica 660 OMV Petrom 612 Nuclearelectrica 480 Electrica 240 Transgaz 180 Transelectrica 65

Romgaz nu susținea cu sume foarte mari activitatea de la Gaz Metan Mediaș, însă era principalul sponsor al clubului.

Conform declarațiilor publice ale companiei din perioada 2016-2019, anual se direcționau chiar și milioane de euro ca donații către anumite domenii, cum ar fi sănătate (spitale), educați (școli), dar și sport (cluburi sportive). Cea mai mare sumă la ultima categorie era vărsată către Gaz Metan Mediaș.

Echipa a accesat mai întâi procedura de insolvență, după care a traversat probleme grave financiare, din cauza cărora a și retrogradat din Liga 1 la finalul anului 2022.

Între 2018 și 2020, Gaz Metan a beneficiat de sponsorizări cumulate, inclusiv cu contribuția celor de la Romgaz, de circa 3,5 milioane de euro.

Ulterior retrogradării, inclusiv Romgaz și-a retras sponsorizarea, astfel că Gaz Metan a acuzat lipsa finanțării și, în prezent, deși nu este declarat în faliment din punct de vedere juridic, nu mai activează în nicio competiție oficială din România.

Doar FRF și Hagi s-au apropiat de firmele gigantice din România

Nicio companie din Top 20 din România nu e sponsor principal în fotbalul românesc.

În prezent, niciun club de fotbal, dar nici echipele naționale, FRF sau LPF, nu au ca partener comercial principal o societate care să se fi plasat în topul primelor 20 de firme din România, raportat la cifra de afaceri a anului 2024.

Prima companie care apare în ierarhia celor mai mari și care e sponsor principal în fotbalul din România e Penny, partenerul FRF, care recent a prelungit contractul până în 2030.

Penny a avut o cifră de afaceri de circa 1,9 miliarde de euro în 2024.

În rest, cluburile, LPF, dar și echipele naționale sunt sponsorizate în principal de agenții de pariuri: Superbet, Betano, Casa Pariurilor, Mr.Bit.

În trecut, Hagi reușise să aibă sponsor principal un nume gigantic: OMV Petrom, companie care în 2024 a fost numărul 1 în România, cu o cifră de afaceri de 6 miliarde de euro!

Ulterior, în 2023, Superbet a devenit sponsor principal la Farul, dar OMV Petrom a prelungit atunci parteneriatul cu Academia Gheorghe Hagi.

Top 10 firme din România, în 2024, raportat la cifra de afaceri

OMV Petrom Dacia OMV Petrom Marketing Lidl Kaufland Ford Rompetrol Profi Carrefour Dedeman

* sursa: termene.ro

