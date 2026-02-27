„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate

Un fotbalist care a evoluat la Păulești a vorbit pentru GOLAZO.ro, sub protecția anonimatului, despre scandalul meciurilor suspecte de trucare pentru pariuri.

Dincolo de anchetă în sine, acesta spune că efectele sunt devastatoare pentru cariera sa: nu își mai găsește echipă și a ajuns într-un blocaj financiar total.

„ M-au ridicat de acasă, fără citație”

Jucătorul povestește că totul a escaladat brusc, fără avertisment. Experiența a fost una șocantă, mai ales în contextul în care fotbalistul susține că nu a avut nicio implicare într-un eventual aranjament de meci.

„Ieri m-au ridicat de acasă, fără citație, fără nimic. Au bătut la ușă și m-au ridicat fără drept de apel ca să mă duc să dau declarații. Am fost și la poliție, și la Federație, dar părerea mea este una clară”.

„Nu mi se pare că meciul a fost pierdut intenționat”

În apărarea sa, jucătorul insistă că partida aflată în vizorul anchetatorilor s-a jucat în condiții normale.

Acesta subliniază că nu a primit indicații suspecte nici înainte, nici după meci și că și-a făcut jocul „ca în oricare alt meci”.

„Mie nu mi se pare că meciul a fost pierdut în mod intenționat. S-a jucat normal, ei au marcat două goluri din corner, iar la autogol a fost o greșeală care i se poate întâmpla oricui”.

Acuzații, relații și suspiciuni

Fotbalistul spune că, din ce a aflat, ulterior, scandalul ar fi pornit de la o acuzație venită din interiorul clubului:

„Tot ce am auzit după meci a fost că părintele unui băiat din echipă ar fi acuzat că meciul este blat, iar acesta am înțeles că are legături strânse cu poliția.

Nu s-a simțit că ar fi fost ceva diferit. Eu unul nu am auzit să se vorbească nimic și nici că ar putea fi ceva suspect”.

Cum se făceau plățile la Păulești

Jucătorul a vorbit și despre partea financiară, un subiect sensibil în contextul anchetei:

„În general, noi ne primeam banii pe card. Un mic procent era acoperit de primărie, iar restul de Claudiu Blaga.”

Acesta spune că doar o singură dată a primit bani cash, la începutul sezonului.

În urmă cu două luni, finanțatorul ar fi anunțat că nu se va mai implica din sezonul următor, ceea ce a dus la plecarea mai multor jucători importanți:

„În cazul meu, primeam 1.000 de lei de la primărie și 4.000 de lei de la el.”

„Nu ne mai acceptă niciun club”

Cea mai mare problemă, spune fotbalistul, a apărut după izbucnirea anchetei. Simpla asociere cu Păulești a devenit un stigmat:

„Pentru noi, jucătorii care am jucat acolo, este o mare problemă, pentru că nu ne mai acceptă niciun club din cauza petei negre lăsate de această anchetă”.

El oferă un exemplu concret: „Am aplicat acum o săptămână să merg la o echipă din Liga a IV-a din București, totul era OK până când m-au anunțat că nu pot semna cu ei pentru că am jucat la Păulești”.

Fără contract și fără perspective imediate, jucătorul descrie o situație-limită: „Este o situație foarte nasoală, am nevoie de bani și nu am unde să mai joc, pentru că nu vrea nimeni să se asocieze cu acest scandal.”

